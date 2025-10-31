Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng nước giữa đồng

Chiều 30/10, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) Ung Đình Hiền, cho biết: Vừa qua, trong lúc đi làm đồng, người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy dưới giếng nước giữa đồng ruộng trồng hành tại thôn Thanh Thủy.

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể dưới giếng nước giữa đồng.



Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân trong lúc đi làm đồng tại cánh đồng trồng hành Động Triều, thuộc địa phận thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường thì bàng hoàng phát hiện một thi thể đang nằm dưới giếng nước.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân liền báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Vạn Tường và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, chờ Công an tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.Đ.T. (SN 1951, trú thôn Hòa Thuận, xã Đông Sơn). Theo thông tin từ gia đình, ông T. đã rời khỏi nhà từ sáng ngày 27/10 và gia đình không thể liên lạc được kể từ thời điểm trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: Báo Công Lý