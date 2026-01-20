Thêm nhà đầu tư đổ 10.000 tỷ vào Hà Tĩnh làm nhà máy thép không gỉ

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 12/QĐ-KKT ngày 19/1/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy thép không gỉ tại phường Hoành Sơn. Đây là một trong những dự án công nghiệp có quy mô vốn lớn được Hà Tĩnh phê duyệt ngay từ đầu năm 2026.

Theo quyết định, dự án Nhà máy thép không gỉ được triển khai trên diện tích hơn 66 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 9.800 tỷ đồng. Dự án nằm trong khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp của phường Hoành Sơn – địa bàn đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, gắn với không gian Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng.

Dự án sẽ được đầu tư tại phường Hoành Sơn với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)



Dự án do 3 nhà đầu tư thực hiện gồm: Nhà đầu tư thứ nhất là SINGVIN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.; nhà đầu tư thứ 2 là LAND RIVER HOLDINGS PTE. LTD (SINGAPORE) và nhà đầu tư thứ 3 là Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai.

...

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Theo thông tin công bố, nhà máy được kỳ vọng hình thành chuỗi sản xuất khép kín, tạo giá trị gia tăng cao cho ngành công nghiệp luyện kim, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp nặng tại Hà Tĩnh.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho dự án này cho thấy định hướng tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới. Trước đó, địa phương này đã thu hút nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực thép, năng lượng, cảng biển và logistics, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Việc Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh phê duyệt dự án ngay từ đầu năm 2026 được xem là tín hiệu cho thấy địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, tận dụng lợi thế về hạ tầng khu kinh tế, cảng biển và vị trí địa lý để đón dòng vốn lớn.

Trong bối cảnh ngành thép đang chịu tác động mạnh từ biến động thị trường quốc tế, chính sách thương mại và yêu cầu chuyển đổi xanh, dự án Nhà máy thép không gỉ tại Hà Tĩnh cũng sẽ là phép thử đối với chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp của địa phương trong giai đoạn mới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn