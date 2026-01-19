Nhân dân Hà Tĩnh gửi trọn mong muốn vào những quyết sách chiến lược

Một góc phường Thành Sen - đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh.



Trong không khí phấn khởi của ngày đầu diễn ra Đại hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân Hà Tĩnh đều thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đồng thời gửi gắm mong muốn, Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài; ban hành những chủ trương sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Bày tỏ niềm tin vào sự chuẩn bị công phu của Đại hội, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Văn Thiêm (tỉnh Hà Tĩnh) cho rằng, thực tiễn nhiều nhiệm kỳ qua cho thấy Đảng luôn kịp thời ban hành các chủ trương, quyết sách phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo bà Huyền, kỳ vọng lớn nhất đặt ra với Đại hội lần này là những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt hơn để phát triển kinh tế, quan tâm doanh nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đồng thời, Đại hội cần lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đưa ra các chiến lược phát triển bám sát thực tiễn, gần dân.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, bà Đoàn Thị Thanh Huyền mong muốn các nội dung trong nghị quyết Đại hội tiếp tục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, với những quyết sách cụ thể nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, tạo điều kiện để giáo dục phát triển thực chất và bền vững.

Cùng chung niềm tin ấy, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) bày tỏ kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Hiếu, Hà Tĩnh là địa bàn còn nhiều khó khăn, song những năm gần đây đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp địa phương. Do đó, doanh nghiệp mong muốn các chính sách từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được hoàn thiện, nhất là về vốn vay, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các dự án lớn, qua đó tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các chủ trương lớn của Đảng, trong đó có những nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, sớm đi vào thực tiễn, trở thành động lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Còn đối với thế hệ trẻ, đoàn viên Bùi Thị Hồng Nhung (Thư viện tỉnh Hà Tĩnh) tin tưởng, Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn, hợp lòng dân. Là đoàn viên thanh niên, chị Nhung mong muốn Đại hội quan tâm hơn nữa đến công tác thanh niên, tạo thêm cơ chế, môi trường để đoàn viên phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Những ý kiến, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh đối với Đại hội XIV không dừng lại ở niềm tin, mà còn là sự gửi gắm trách nhiệm. Đó là mong muốn, Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, với những quyết sách mang tính chiến lược, đột phá, đủ tầm dẫn dắt đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Hữu Qu‎yết (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin Tức