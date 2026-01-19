Hà Tĩnh rực cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, những ngày này, từ trục đường chính sầm uất đến từng ngõ nhỏ ở Hà Tĩnh đều tràn ngập sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng.
Đan xen cùng những tấm băng rôn, khẩu hiệu đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Hà Tĩnh hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh, nơi quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.
Người dân Cẩm Hưng không chỉ treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước hiên nhà mà còn tích cực tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.
Ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son mới. Trên quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhìn sắc cờ đỏ rực khắp đường quê, chúng tôi lại thêm phấn chấn, tin tưởng vào những quyết sách đúng đắn mà Đại hội XIV sẽ đề ra”.
Nằm ở trung tâm của tỉnh, phường Thành Sen chính là tâm điểm của các hoạt động trang trí, tuyên truyền. Là "bộ mặt" đô thị, Thành Sen mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa.
Các tuyến phố chính như Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập... được trang hoàng bởi hệ thống đèn led, cờ đỏ và các cụm mô hình biểu tượng chào mừng Đại hội XIV.
Tại các khu dân cư, nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công và kinh phí để lắp đặt giá treo cờ đồng bộ, tạo nên sự thống nhất và trang trọng trên khắp các nẻo đường.
Tại xã Lộc Hà những ngày này cũng khoác lên mình tấm áo mới rạng rỡ.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được cắm trang trọng trên các tuyến đường.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, sắc đỏ của lá cờ tạo nên một bức tranh quê hương thanh bình nhưng tràn đầy sức sống.
Việc trang hoàng đường phố, ngõ xóm không đơn thuần hình thức, mà đó là biểu hiện của lòng dân, ý Đảng. Tất cả đều đang hướng về Thủ đô Hà Nội – nơi sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Tác giả: Trọng Tùng
Nguồn tin: Báo Công Thương