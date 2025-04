Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thu hồi hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Một hội nghị của Thanh tra Hà Tĩnh. Ảnh: Nam KT

Mặc dù thời gian quý I năm 2025 nằm trong bối cảnh các cấp các ngành phải tập trung thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục những khó khăn, tập trung, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ.

Các thành tích trong thu hồi cho ngân sách

Trong thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 21 kết luận thanh tra. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Chi sai chế độ chính sách, kinh phí hết nhiệm vụ chi nhưng chưa hoàn trả ngân sách, truy thu thuế… thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách; phê duyệt dự toán, công tác nghiệm thu chưa chính xác, áp dụng đơn giá dự toán chưa phù hợp và thi công chưa đúng với hồ sơ thiết kế thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng; công tác quản lý, sử dụng đất rừng…

Từ đó, Thanh tra Hà Tĩnh thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 21,9 tỷ đồng và xử lý khác về kinh tế: 23,9 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị xử lý vi phạm với 219 cá nhân, 87 tổ chức.

Trong thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Hà Tĩnh đã ban hành 16 kết luận thanh tra, xác định vi phạm với 57 tổ chức và 46 cá nhân. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra: Vi phạm về lĩnh vực đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Đấu thầu; Vi phạm trong lĩnh vực giao thông như: Vi phạm hành lang an toàn giao thông; vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm về chở quá tải...; Vi phạm ở một số lĩnh vực khác như: Lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế...

Về kinh tế, Thanh tra nêu tổng số tiền vi phạm: 362 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi: 52 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác: 310 triệu đồng. Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành đối với 20 tổ chức, 39 cá nhân; số tiền xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức: 1.830 triệu đồng, của cá nhân: 90 triệu đồng.

Hạn chế trong xử lý trách nhiệm hình sự

Nhìn chung, việc lập và phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2022. Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm, có hiệu quả tích cực; các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra.

Tuy nhiên, tình trạng kéo dài thời gian một số cuộc thanh tra vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là ở khâu xử lý ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra giải quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Việc phát hiện, kiến nghị xử lý kết quả thanh tra chưa toàn diện, còn nặng về kinh tế, việc phát hiện kiến nghị sửa đổi cơ chế quản lý, xử phạt vi phạm hành chính, chuyển xử lý trách nhiệm hình sự còn hạn chế.

Trong quý I, Thanh tra Hà Tĩnh không chuyển vụ việc hay đối tượng nào sang cơ quan điều tra. Nguyên nhân quý I nằm trong khoảng thời gian của 2 năm (2024-2025), ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, thêm vào đó, ngành Thanh tra còn phải tiếp tục triển khai hoàn thành các đoàn thanh tra của kỳ trước chuyển sang, đồng thời tham mưu xử lý giải quyết các nhiệm vụ đột xuất có tính phức tạp tồn đọng của địa phương nên một số đoàn thanh tra phải gia hạn thời gian...

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra chuyển tiếp theo kế hoạch năm 2024; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được duyệt và phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất được Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền giao; tổ chức thực hiện tốt việc xử lý kết quả thanh tra, kết luận thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra.

