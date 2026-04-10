Tên gọi khiến nhiều người "đỏ mặt", đặc sản biển này lại có giá tới 500.000 đồng/kg, ai ăn thử cũng bất ngờ vì hương vị

Đặc sản “khó gọi tên”, khai thác không hề đơn giản

Giữa vô vàn hải sản quen thuộc, vú nàng dẹt là cái tên khiến không ít người bối rối khi lần đầu nghe tới. Loài này còn được gọi là bào ngư láng, nhằm phân biệt với các loại ốc vú nàng khác.

Hình dáng của chúng khá giống bào ngư, với lớp vỏ dẹt, thoai thoải như hình chóp nón thấp, màu xám hoặc nâu sẫm. Vú nàng dẹt thường bám chặt vào các ghềnh đá dưới đáy biển – đặc điểm khiến việc khai thác trở nên khó khăn và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.

Hình dáng của vú nàng dẹt khá giống bào ngư - Ảnh minh họa

Chúng sinh sống chủ yếu ở những vùng nước có nhiều đá ngầm, sóng mạnh như khu vực Hòn Tài, Hòn Trác. Để thu hoạch, ngư dân phải lặn sâu, dùng tay hoặc dụng cụ tách từng con khỏi bề mặt đá. Công việc này không chỉ tốn sức mà còn tiềm ẩn rủi ro do địa hình hiểm trở.

Trước đây, loài này khá dồi dào, nhưng việc khai thác liên tục trong nhiều năm khiến sản lượng suy giảm đáng kể. Hiện nay, vú nàng dẹt trở thành loại hải sản có giá trị cao, với mức giá khoảng 300.000 - 350.000 đồng/kg đối với loại tươi sống và có thể lên tới 500.000 đồng/kg khi đã chế biến.

Hương vị đặc biệt, chế biến thành nhiều món hấp dẫn

Điểm làm nên sức hút của vú nàng dẹt nằm ở phần thịt có vị ngọt tự nhiên, dai vừa phải và giữ được độ giòn nhẹ sau khi chế biến.

...

Trong số các món ăn phổ biến, vú nàng dẹt nướng mỡ hành được nhiều thực khách ưa chuộng. Khi đặt lên than hồng, lớp mỡ hành thơm béo hòa quyện cùng vị ngọt của thịt, tạo nên hương vị đậm đà, chỉ cần chấm muối tiêu chanh là đủ tròn vị.

Vú nàng dẹt có thể chế biến thành nhiều món, nhiều cách khác nhau - Ảnh minh họa

Ngoài ra, món gỏi vú nàng dẹt cũng mang đến trải nghiệm khác biệt. Thịt được thái mỏng, trộn cùng thịt ba chỉ, da heo, dưa chuột và rau thơm, tạo nên sự cân bằng giữa vị chua, cay và mặn. Khi ăn kèm bánh đa nướng, món ăn càng thêm hấp dẫn.

Với những ai ưa thích vị thanh nhẹ, cháo vú nàng dẹt là lựa chọn phù hợp. Thịt được xào sơ rồi nấu cùng cháo nóng, mang lại vị ngọt dịu, dễ ăn và giàu dinh dưỡng.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, thời điểm lý tưởng để khai thác vú nàng dẹt là khi thủy triều rút, đặc biệt vào những ngày rằm hoặc đầu tháng âm lịch. Khi đó, các ghềnh đá lộ ra, giúp việc tìm kiếm thuận lợi hơn.

Dù vậy, do đặc tính bám chặt vào đá, việc thu hoạch vẫn đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Cùng với việc nguồn lợi tự nhiên suy giảm, loài hải sản này ngày càng trở nên khan hiếm, góp phần đẩy giá trị lên cao và khiến nó trở thành đặc sản “đáng thử” với nhiều du khách.

Tác giả: Tiểu Châu (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn