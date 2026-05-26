Ngư dân Hà Tĩnh trúng hơn một tấn cá chim vàng

Rạng sáng 25/5, anh Lê Văn Tĩnh, 32 tuổi, trú tổ dân phố Tam Hải 2, phường Hải Ninh, điều khiển tàu cá công suất 320 CV chở hơn 10 lao động ra khơi đánh bắt tại vùng biển giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Khi vừa đến ngư trường, tàu phát hiện luồng cá lớn qua máy dò. Đàn cá lấp lánh ánh màu vàng di chuyển thành dải dài dưới mặt nước, cách tàu hàng chục mét. Các thuyền viên lập tức thả lưới rộng 15 m, dài 250 m để quây bắt.

Sau khoảng một tiếng quây lưới, nhóm ngư dân bắt đầu thu mẻ cá. Đàn cá chim vàng mắc lưới quẫy dữ dội, mặt biển liên tục dậy sóng trắng xóa. Hơn 10 lao động phải phối hợp ghì chặt miệng lưới, kéo liên tục từng nhịp để đưa toàn bộ số cá lên khoang.

Ngư dân vây bắt cá chim vàng, rạng sáng 25/5. Video: Hùng Lê

Mẻ cá ước tính nặng hơn một tấn, nhiều con nặng 5-10 kg, con lớn nhất khoảng 20 kg. Trưa cùng ngày, tàu cập bờ biển phường Hải Ninh. Chủ tàu cùng người thân dùng thúng, khay nhựa vận chuyển cá vào bờ, phủ đá lạnh để giữ tươi trước khi bán cho thương lái.

Sau vài tiếng, toàn bộ số cá được tiêu thụ hết, mang về khoảng 300 triệu đồng. Anh Tĩnh cho biết rất phấn khởi vì nhiều năm nay địa phương ít xuất hiện các mẻ cá chim vàng lớn. Trước đó 3 năm, tàu của anh từng trúng mẻ hơn 3 tấn.

Lãnh đạo phường Hải Ninh cho biết cá chim vàng là loài có giá trị kinh tế cao, thường di chuyển theo đàn lớn. Những năm gần đây, ngư dân địa phương chủ yếu chỉ đánh bắt được vài chục đến vài trăm kg mỗi chuyến.

Trong mẻ cá bắt được, nhiều con nặng khoảng 20 kg. Ảnh: Hùng Lê



Phường Hải Ninh hiện có hàng trăm tàu thuyền đánh bắt gần bờ. Một tuần qua, thời tiết thuận lợi, biển lặng giúp nhiều tàu ra khơi trúng các mẻ hải sản giá trị, mang lại thu nhập cao cho ngư dân.

Cá chim vàng, còn gọi là cá vàng dương, có thịt thơm, thường được chế biến thành các món hấp, kho gừng ớt, sốt cà chua, nấu canh hoặc lẩu.

Tác giả: Đức Hùng

