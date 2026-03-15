Cô dâu, chú rể cùng đi bỏ phiếu ngay trong ngày cưới

Sáng 15/3, trong không khí của ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, tại khu vực bỏ phiếu số 15, thôn Mạc Thị Bưởi, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng, hình ảnh cô dâu trong váy cưới trắng sánh bước cùng chú rể trong bộ vest lịch lãm đến thực hiện quyền công dân đã thu hút sự chú ý của nhiều cử tri.

Cặp đôi là chú rể Nguyễn Minh Hiếu (quê xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng) hiện là cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và cô dâu Dương Hà Phương (quê xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Được biết hôm nay cũng là ngày tổ chức lễ thành hôn của hai bạn trẻ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, chú rể Nguyễn Minh Hiếu cho biết theo kế hoạch, lễ cưới của hai người được tổ chức trong ngày 15/3 tại quê nhà chú rể, thôn Mạc Thị Bưởi, xã Nam Sách. Khi biết ngày cưới trùng với ngày bầu cử trên cả nước, Hiếu và vợ đã thống nhất sẽ cùng nhau đi bỏ phiếu sau khi diễn ra các nghi thức của lễ cưới.

"Ngày cưới là dấu mốc rất quan trọng của cuộc đời, nhưng ngày bầu cử cũng là một sự kiện chính trị lớn của đất nước. Vì vậy, chúng mình muốn trong ngày trọng đại này không chỉ có niềm vui riêng của hai người mà còn gắn với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân," Hiếu chia sẻ.

Như kế hoạch đã định, sau khi diễn ra các nghi thức trọng đại của ngày cưới, cô dâu và chú rể đã cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong trang phục lễ phục cưới, cả hai vui vẻ xếp hàng, nhận phiếu và thực hiện đầy đủ các bước bỏ phiếu theo quy định.

Chú rể Nguyễn Minh Hiếu và cô dâu Dương Hà Phương chụp hình kỷ niệm sau khi bỏ phiếu bầu cử.

Hình ảnh đôi bạn trẻ trong trang phục cưới đi bầu cử đã khiến nhiều cử tri có mặt tại điểm bỏ phiếu thích thú và dành những lời chúc mừng. Nhiều người dân có mặt tại khu vực bỏ phiếu cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến hình ảnh cô dâu, chú rể đi bầu cử ngay trong ngày cưới. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang đến sự thú vị, mà còn tạo nên một điểm nhấn đẹp trong ngày hội bầu cử của địa phương.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, chú rể Nguyễn Minh Hiếu xúc động nói: "Ngày hôm nay thật sự là một khoảnh khắc mà mình và Phương sẽ không bao giờ quên. Không chỉ vì chúng mình chính thức trở thành vợ chồng, mà còn vì chúng mình được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân vào một ngày trọng đại như thế này. Điều đó càng làm cho ngày cưới của chúng mình thêm phần ý nghĩa.

Mình muốn chúng mình không chỉ là một đôi vợ chồng hạnh phúc, mà còn là những công dân có trách nhiệm với đất nước. Chúng mình hy vọng sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm ấy trong mọi quyết định và hành động", chú rể Nguyễn Minh Hiếu xúc động nói.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, đôi bạn trẻ cùng người thân tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm ngay tại khu vực bầu cử.

Trên trang Facebook cá nhân, chú rể Nguyễn Minh Hiếu đăng tải bức ảnh cô dâu chú rể trong trang phục cưới đứng trước khu vực bỏ phiếu kèm dòng trạng thái: "NGÀY HỘI NON SÔNG – Chúng tôi đi bầu cử."

Chỉ sau một thời gian ngắn, bài đăng đã nhận được nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ từ bạn bè, người thân. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi thấy đôi bạn trẻ lựa chọn cách kỷ niệm ngày cưới theo một cách đặc biệt như vậy.

Không ít bạn bè đã gửi lời chúc phúc, đồng thời cho rằng đây là một kỷ niệm rất ý nghĩa, bởi ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ không chỉ gắn với hạnh phúc riêng mà còn hòa vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tác giả: Lê Mạnh Quốc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn