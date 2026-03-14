Đăng tải thông tin “báo chốt” CSGT, bị phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đồng Tiến phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải công khai dòng trạng thái thông báo vị trí lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định người đăng tải nội dung trên là anh V.T.T, sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hoá. Làm việc với lực lượng chức năng, anh T. thừa nhận đã đăng tải bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè trên Facebook biết vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ để tránh né việc kiểm tra, xử lý.

Tại Công an xã Đồng Tiến, anh V.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an xã Đồng Tiến đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh V.T.T về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin “báo chốt” lực lượng chức năng trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để các trường hợp vi phạm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Người dân không nên tham gia, chia sẻ thông tin trong các hội, nhóm trên mạng xã hội có hoạt động thông báo vị trí kiểm tra của lực lượng chức năng. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cũng như khi sử dụng mạng internet; đồng thời, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân