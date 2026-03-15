Diễn viên Anh qua đời sau vài tháng ở trong tù

Theo The Guardian, nam diễn viên John Alford qua đời ở tuổi 54 sau hai tháng ngồi tù tại nhà tù HMP Bure, Norfolk, Anh.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Nhà tù cho biết: "John Shannon đã qua đời trong tù vào ngày 13/3. Giống tất cả trường hợp tử vong trong trại giam, Thanh tra Nhà tù và Quản chế sẽ vào cuộc điều tra".

Theo Daily Mail, John Shannon được phát hiện bất tỉnh trên giường khi nhân viên mở cửa phòng giam của anh ta.

John Alford mất sau khoảng vài tháng bị kết án 8,5 năm tù giam vì tội tấn công tình dục hai thiếu nữ.

John Alford qua đời sau vài tháng trong tù. Ảnh: PA Wire.

John Alford (tên thật là John Shannon), từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình London's Burning và tham gia chương trình Grange Hill của BBC. Anh từng là gương mặt truyền hình được yêu mến tại Anh.

Tháng 9/2025, sau phiên tòa tại Tòa án Hoàng gia St Albans, nam diễn viên bị kết án bốn tội danh tấn công tình dục với một bé gái 14 tuổi và xâm hại tình dục liên quan đến bé gái 15 tuổi tại căn nhà ở Hertfordshire vào năm 2022. John Alford tấn công các cô gái trẻ khi họ đang say rượu sau buổi đi chơi vào ban đêm.

Một nạn nhân khai trước tòa rằng vụ tấn công tình dục của Alford đã "ảnh hưởng trầm trọng đến tôi và gia đình theo mọi cách". Cô gái này cho biết từng nhiều lần có ý định tự tử và sức khỏe tinh thần bị tàn phá.

Trước đó, John Alford nhiều lần vướng bê bối. Năm 1999, Alford bị Tòa án Snaresbrook kết tội cung cấp cocaine và cần sa cho Mahmood. Nam diễn viên khai rằng anh bị dụ dỗ tới khách sạn Savoy với lời hứa hẹn về một cơ hội đổi đời: tham dự khai trương hộp đêm tại Dubai, nơi anh có thể gặp gỡ và hợp tác với những huyền thoại như Robert De Niro hay Sylvester Stallone.

Sau này Mahmood bị kết tội dàn dựng bằng chứng và vi phạm pháp luật để săn tin nhưng nỗ lực minh oan của Alford đều thất bại.

Năm 2006, nam diễn viên còn bị cấm lái xe 16 tháng sau một vụ tai nạn do say rượu tại Islington.

Sự nghiệp chấm hết, Alford từng phải làm đủ nghề từ lái taxi đến thợ giàn giáo để mưu sinh.

