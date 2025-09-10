Tập kích Qatar, Israel hạ 5 thành viên Hamas

Phía Hamas cũng cho hay sau vụ tập kích của Israel vào Qatar rằng trong số những thành viên Hamas tử vong có con trai của thủ lĩnh Hamas lưu vong ở Gaza và là nhà đàm phán hàng đầu của Hamas, Khalil al-Hayya.

Khói bốc lên ở thủ đô Doha của Qatar sau khi Israel không kích nơi đây hôm 9/9. Ảnh: Reuters.



Hamas cho biết Israel đã thất bại trong cái mà Hamas gọi là nỗ lực ám sát nhóm đàm phán ngừng bắn của phong trào này

Thành viên Cục chính trị của Hamas, Suhail al-Hindi, nói với kênh truyền hình Al Jazeera rằng ban lãnh đạo cấp cao của nhóm này đã sống sót sau cuộc tấn công của Israel.

Cuộc không kích diễn ra sau khi Israel cảnh báo người Palestine rời khỏi thành phố Gaza, khu vực từng là nơi sinh sống của khoảng một triệu người, trong bối cảnh Israel đang cố gắng phá hủy những gì còn sót lại của Hamas, vốn đã bị quân đội Israel tàn phá kể từ tháng 10/2023.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: Báo VOV

