Tạm giữ nữ giáo viên trong vụ bé gái có nhiều vết bầm tím chi chít trên mặt

Ngày 5-9, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ cô giáo L.T.V.A. (SN 1990) để làm rõ vụ việc bé gái D.T.V. (SN 2024) bị chi chít vết bầm tím trên mặt.

Khi người nhà đến đón con tại cơ sở giáo dục mầm non về nhà, phát hiện bé gái D.T.V. có nhiều vết bầm tím trên mặt. Ảnh: MXH



Trước đó, ngày 3-9, Công an phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thạch L. (25 tuổi, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong) về việc phát hiện con gái là cháu D.T.V. có nhiều vết bầm tím trên người sau khi đến đón con tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 về nhà.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người nghi gây thương tích cho cháu bé là cô L.T.V.A., giáo viên cơ sở trên.

Được biết, mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 có hơn 60 trẻ đang theo học. Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở mầm non đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

