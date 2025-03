Hai con gái tố cha ruột xâm hại tình dục

Cháu Q.L nói rằng bị ám ảnh vì các hành vi xâm hại của bố. Ảnh: N.T

Uất ức dồn nén, cháu N.T.Q.L đã viết 1 trang giấy kể về việc bị bố hiếp dâm 3 lần từ khi cháu 10 tuổi. Sau đó, chị gái là N.T.Q.H cũng kể về việc bị bố dùng miệng và tay dâm ô khi mới 7 tuổi. Hai chị em sau đó đã cùng nhau lên công an trình báo.

Vợ chồng bà Đ.H và ông N.V.K, cùng sinh năm 1979, kết hôn năm 2003, ngụ tại nhà trọ tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Ông bà có 3 người con gái. Cháu lớn là N.T.Q.H, sinh năm 2004, cháu tiếp theo là N.T.Q.L, sinh năm 2007, và cháu út sinh năm 2017. Trong lá đơn cầu cứu gửi Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, bà Đ.H cho biết mỗi ngày đều dậy sớm lúc 3 giờ sáng để bán hàng ngoài chợ, tới chiều mới quay trở về nhà. Ông K. thì không có công ăn việc làm gì, nên chỉ uống rượu và thường về đánh vợ, chửi con. Sau thời gian dài không thể chịu nổi, bà đã dắt 3 con gái ra phòng trọ khác ở, còn ông K. quay trở về quê Nam Định sinh sống. Họ chính thức ly thân từ năm 2021.

Bà Đ.H đưa 2 con gái N.T.Q.H và N.T.Q.L tới nhờ sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM. Ảnh: N.T



Vào tháng 6/2024, trong 1 lần trách móc con gái N.T.Q.L, nói cháu nếu không nghe lời thì sẽ đưa cháu về ngoài Bắc ở với bố, thì cháu Q.L đã giận mẹ, và viết 1 lá thư để trên bàn học. Bà Đ.H hoảng loạn khi thấy trong thư cháu Q.L viết bị bố hiếp dâm 3 lần khi mẹ và chị gái đi bán hàng ngoài chợ.

Sau đó, N.T.Q.H cũng thừa nhận với mẹ rằng đã bị bố dâm ô khi cháu mới 7 tuổi. Khi cháu lớn lên khoảng 14 – 15 tuổi thì cũng bị bố thường ôm ấp, sờ soạng cơ thể và chê mông cháu không đẹp.

"Tôi đã nhiều lần nhắn tin với chồng để nói về việc anh đã làm với các con. Anh ta thừa nhận và chửi tôi là sao làm lớn chuyện", bà Đ.H cho biết.

Ngày 25/6/2024, trong lúc về thăm quê, bà Đ.H và 2 con gái Q.H và Q.L đã tới công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật này của ông N.V.K.

Bà Đ.H kể: "Ngay hôm đó, các con tôi đã được các chú công an đưa đi giám định tại bệnh viện sản phụ tỉnh Nam Định. Còn ông N.V.K đã nhận tội trước công an xã An Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tôi được nghe trực tiếp bác sĩ nói chuyện với bên công an rằng, kết quả giám định cho thấy cháu Q.H bị giãn màng trinh còn cháu Q.L thì màng trinh có vết rách cũ".

...

Ngay tối hôm đó, ông N.V.K có tới nhà mẹ đẻ của bà Đ.H, tức bà ngoại của các cháu Q.H và Q.L, quỳ gối giữa sân để nhờ ngoại xin các cháu tha thứ. Hai lần khác nữa, ông K. cũng gặp các con và quỳ xuống xin tha: "Bố biết sai rồi. Các con tha cho bố. Bố đi tù thì bố chết mất". Sự việc có nhiều hàng xóm quanh nhà bà ngoại của các cháu chứng kiến.

Ông K. sau đó cũng nhờ anh trai và chị dâu qua nhà bà ngoại các cháu để xin tha thứ. Trong buổi nói chuyện này, các cháu cũng đều kể cho các bác nghe về việc bị bố xâm hại như thế nào.

Sau đó, cơ quan công an tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ tới công an quận Bình Thạnh, TPHCM để tiếp tục điều tra, giải quyết do vụ việc xảy ra trên địa bàn của địa phương này.

Ngày 27/10/2024, bà Đ.H và 2 con gái Q.H và Q.L được cơ quan điều tra quận Bình Thạnh mời lên lấy lời khai. Ngày 6/11/2024, cháu Q.H được mời lên đối chất với cha ruột là ông N.V.K. Tại đây, ông K. đã chửi cháu Q.H thậm tệ trước mặt cơ quan điều tra.

Ngày 4/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự số 829/QĐ-ĐTTH.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM trao đổi với bà Đ.H và 2 con gái N.T.Q.H và N.T.Q.L. Ảnh: Đ.T.H



Sau khi nhận được quyết định này, bà Đ.H và 2 con gái N.T.Q.H và N.T.Q.L đã cầu cứu tới Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM nhờ hỗ trợ về pháp lý và tinh thần. N.T.Q.H cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết, em gái cô là N.T.Q.L hiện đang học lớp 11, tâm sự với chị rằng, em bị ám ảnh mãi về chuyện bố xâm hại, tới giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về sự vụ này.

Tác giả: Đinh Thu Hiền



Nguồn tin: phunuvietnam.vn