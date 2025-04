Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng xâm hại tình dục nhiều chú tiểu

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6, TP Đà Lạt cung cấp, nội dung: ông Nguyễn Đắt Vũ là tu sĩ tại Thiền Viện V. H (phường 8, TP Đà Lạt).

Năm 2018, người này được trụ trì Thiền Viện trên giao đến cơ sở tại địa chỉ 29/36, đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt để trông coi, chăm sóc các chú tiểu được gia đình gửi đến để tu tập và đi học. Từ khoảng tháng 8/2023, Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu.

Nơi xảy ra vụ án “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” tại đường Kim Đồng, TP Đà Lạt, không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp.

...



Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với những người có liên quan, điều tra để làm rõ nội dung vụ việc. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Đắt Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục các chú tiểu.

Ngày 1/4 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đắt Vũ về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sáng ngày 7/4, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ việc 7 chú tiểu bị xâm hại tình dục tại cơ sở được cho là chùa ở đường Kim Đồng, phường 6, TP Đà Lạt không phải là cơ sở (chùa) hợp pháp do Giáo hội quản lý. Khi phát hiện sự việc, tháng 10/2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã xử lý, tẩn xuất, tước tăng tịch của ông Nguyễn Đắt Vũ.



Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn