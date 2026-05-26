Công an điều tra vụ nghi đầu độc bằng thuốc trừ sâu đổ vào nước pha trà

Ngày 26-5, Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án nghi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước pha trà tại nhà ông N.Q.T. (SN 1980, trú thôn Mê Pu 4, xã Nam Thành).

Trước đó, vào sáng 25.5, ông T. thức dậy nấu nước để pha trà. Do trong nhà hết trà nên ông điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Trước khi ông rời đi, ấm nước vẫn đang đun trên bếp.

Căn nhà xảy ra vụ việc, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ.



Khoảng 10 phút sau, khi quay về nhà, ông T. mang trà xuống bếp để pha thì phát hiện nước trong ấm có dấu hiệu bất thường.

Nước bị đục, xuất hiện nhiều bọt và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc nên ông nghi có người đã đổ độc chất vào ấm nước. Ông đã đến Công an xã Nam Thành trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera xung quanh để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng làm việc với bà L. là vợ ông T. để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động