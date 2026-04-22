Tạm dừng tuyến cao tốc từ Vũng Áng đến Cam Lộ để thi công

Sáng nay (22/4), theo thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị này vừa có kế hoạch tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ. Theo đó, từ ngày 22/4 đến 26/4, các đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí trên các tuyến cao tốc này.

Lực lượng chức năng sẽ tạm thời đóng đường trên tuyến cao tốc để phục vụ thi công



Cụ thể, việc tạm đóng đường cả hai chiều được thực hiện theo từng đoạn. Đoạn từ nút giao Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) đến nút giao Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây) đóng vào ngày 22/4.

Đoạn từ nút giao Cự Nẫm đến nút giao Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) đóng vào ngày 23/4; Đoạn từ nút giao Nhật Lệ đến nút giao Quốc lộ 9B đóng vào ngày 24/4.

...

Đoạn từ nút giao Quốc lộ 9B đến nút giao Trường Phú đóng vào ngày 25/4. Đoạn từ nút giao Quốc lộ 12A đến nút giao Cự Nẫm vào ngày 26/4. Cơ quan chức năng sẽ thời gian tạm đóng đường để phục vụ thi công từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút hằng ngày.

Đóng đường trên tuyến cao tốc từ Vũng Áng đến Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để lắp đặt giá long môn từ ngày 22/4 đến 26/4





Lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Khi cần hỗ trợ, người đi đường có thể liên hệ đường dây nóng 19008099.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV