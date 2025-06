Sau mâu thuẫn, con rể nổ súng nhiều phát vào nhà cha vợ, cướp xe máy bỏ trốn

Ngày 12-6, nguồn tin cho biết Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) phối hợp với Công an xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình tổ chức thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ bị can K' Lộc (sinh năm 2000, thường trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) xả súng vào nhà cha vợ.

Trước đó, do mâu thuẫn với gia đình vợ nên ngày 27-2-2025, K' Lộc đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Đến ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với K' Lộc về tội "Cướp tài sản".

Sau hai tháng lẩn trốn, qua công tác thu thập thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh phát hiện K'Lộc đang lẩn trốn trên địa bàn nên tổ chức lực lượng theo dõi, truy bắt thành công và bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận vào ngày 205.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và tiến hành dẫn giải bị can K' Lộc xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

