Tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe đạp và xe khách, 2 người tử vong

Vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người chết - Ảnh: CTV.

Tối 4-9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất (đoạn qua thôn Bàu Chuốc, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) khiến hai người chết tại chỗ và một người bị thương.

Theo UBND xã Bình Sơn, vụ việc xảy ra khoảng 18h40 cùng ngày. Thời điểm đó, anh Trần Văn C. (22 tuổi, trú xã Ba Gia, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển số 76C-165… chở theo anh Huỳnh Anh T. (30 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy hướng đông - tây.

Khi đến địa điểm trên, xe máy va quẹt với xe đạp do bà Lê Thị H. (trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, chưa rõ năm sinh) đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy mất lái, lao sang làn đường ngược lại và đâm trực diện vào xe khách biển số 60B-053… do tài xế Nguyễn Anh T. (45 tuổi, quê xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) điều khiển. Chiếc xe khách khi đó đang chạy hướng tây - đông.

Hậu quả, anh C. và anh T. tử vong tại chỗ. Bà H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng).

Ngay sau tai nạn, Công an xã Bình Sơn phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, phương tiện được di dời, giao thông trên tuyến trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất là tuyến huyết mạch vào Khu kinh tế Dung Quất, lưu lượng xe tải, xe chở vật liệu xây dựng và container rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao.

Tuyến đường nằm trong nhóm có lưu lượng xe nhiều bậc nhất Khu kinh tế Dung Quất. Thời gian qua, tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông khiến người dân lo lắng.

Mới đây, để kiểm soát tình hình giao thông ở Dung Quất, chính quyền xã Vạn Tường kiến nghị: mở rộng, nâng cấp một số đoạn, nút giao trọng điểm; tăng cường tuần tra, phân cấp cho công an xã được kiểm soát giao thông; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất quản lý chặt phương tiện vận chuyển, đảm bảo an toàn...

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ