Bắt quả tang h.ổ 200 kg giấu trên nóc xe khách khiến dư luận rúng động

Vào ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chu Văn Lâm (SN 1989), Ngô Sỹ Bắc (SN 1988, cùng trú xã Đức Châu) và Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Ảnh: CACC.
Trước đó, vào ngày 26/7, tại Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn cũ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan kiểm tra xe khách biển kiểm soát Lào của nhà xe Sáu Hoa do Phan Duy Sinh (SN 1985, trú xã Đức Châu, Nghệ An) điều khiển. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Lực lượng chức năng đã phát hiện trong khoang tự chế trên nóc xe cất giấu 1 cá thể hổ nguyên con nặng khoảng 200 kg và 1 bộ xương hổ. Theo kết quả điều tra, Chu Văn Lâm, Ngô Sỹ Bắc và Nguyễn Trọng Hùng đã chế khoang rồi giấu cá thể hổ và xác hổ bên trong để vận chuyển từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Cá thể hổ nặng 200 kg được xác định thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm, cấm săn bắt, buôn bán. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Danh lục Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Việt Nam phiên bản 2024 do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì thực hiện và công bố, 26 năm trước tại Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An), các nhà bảo tồn đã chụp được một bức ảnh hiếm hoi và quý giá về loài hổ ngoài tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet.
Tuy nhiên kể từ năm 1998 đến nay, cơ quan chức năng và các chuyên chưa chụp được bất cứ bức ảnh nào về loài hổ trong tự nhiên dù nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều năm. Ảnh: Vietnam+.
Vấn nạn khai thác gỗ, đốt rừng để phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản, săn bắn trái phép... là những nguyên nhân chính khiến hổ mất môi trường sống nghiêm trọng và dần biến mất trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam. Ảnh: Tiền phong.
Hổ là loài động vật quý, hiếm, cấm săn bắt, buôn bán. Trong số các loài hổ phân bố ở Việt Nam, hổ Đông Dương được xem là một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới. Chúng được xếp vào Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới, hạng mục có nguy cơ tuyệt chủng cao. Ảnh: Tiền phong.
Loài hổ Đông Dương được xếp vào Nghị định 32 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ngăn cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán. Ảnh: Tiền phong.
Tác giả: Tâm Anh (Th)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn