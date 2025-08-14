Bắt quả tang h.ổ 200 kg giấu trên nóc xe khách khiến dư luận rúng động

Theo Danh lục Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Việt Nam phiên bản 2024 do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật chủ trì thực hiện và công bố, 26 năm trước tại Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An), các nhà bảo tồn đã chụp được một bức ảnh hiếm hoi và quý giá về loài hổ ngoài tự nhiên. Ảnh: Vietnamnet.