T.r.ộ.m xe máy trong lúc người dân sơ tán tránh bão

Ngày 30/9, tin từ Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 29/9, Công an xã Lộc Hà nhận được trình báo của ông Phan Khắc G. (59 tuổi, trú tại thôn 4, xã Lộc Hà) về việc gia đình ông bị mất một chiếc xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu xanh, biển kiểm soát 38L1-269.xx để trước sân nhà.

Cơ quan công an làm việc với D.Q.T và N.Đ.H.

...



Thời điểm này, cả gia đình ông G. đang sơ tán đến nơi an toàn trong thôn để phòng tránh bão số 10.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến 16h chiều cùng ngày, đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên là D.Q.T (15 tuổi) và N.Đ.H (17 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Lộc Hà).

Hiện, Công an xã Lộc Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý