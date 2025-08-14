Nhóm thiếu niên "đi bụi", rủ nhau thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy

Theo Cơ quan Công an, gần đây trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, trong đó nhiều vụ tại khu chung cư The Ori Garden (Khu đô thị Bàu Tràm Lakeside). Qua rà soát, lực lượng Công an phường xác định thủ phạm là nhóm thanh thiếu niên không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, lợi dụng người dân để xe máy không trông coi để trộm cắp.

Nhóm thiếu niên cùng những chiếc xe máy bị mất trộm vừa được Cơ quan Công an thu hồi.



Đêm 12/8, nhận định nhóm này tiếp tục ra tay tại khu chung cư nói trên, Công an phường Hải Vân phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tiến hành mật phục, bắt quả tang 2 thiếu niên là N.N.P (SN 2009) và P.T.P (SN 2010) đang có hành vi trộm cắp xe máy.

...

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an mời làm việc thêm 5 thiếu niên tuổi từ 15-16, trong đó có 4 nữ đã nhiều lần cùng N.N.P và P.T.P thực hiện các vụ trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Từ lời khai của các đối tượng, Công an phường Hải Vân đã tiến hành thu giữ 9 xe máy các loại bị nhóm thiếu niên này trộm cắp nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Nhóm thiếu niên khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, sau đó tập kết tại khu vực bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (phường Hải Vân) để tìm người tiêu thụ. Đáng chú ý, các đối tượng đều bỏ học, quen biết qua mạng xã hội, và thường xuyên sống lang thang, không có nơi lưu trú cố định.

Hiện Công an phường Hải Vân đang phối hợp Cơ quan CSĐT khu vực 2, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định



Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn

