Sốc: Liên đoàn Bóng đá Malaysia có thể bị giải thể

Quyền chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia, ông Yusoff Mahadi - Ảnh: FAM

Thông tin này được tiết lộ bởi trang báo uy tín của Malaysia là Sinar Harian. Tờ này cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đứng trước nguy cơ rất cao bị giải thể trong năm 2026.

Theo Sinar Harian, đây là một hậu quả tất yếu sau quá nhiều bê bối mà bóng đá Malaysia đối mặt thời gian qua. 2 tuần lễ trước, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là ông Windsor John - một người Malaysia - cho biết FIFA đang tính đến phương án tiếp quản FAM.

Đó vốn đã là một thông tin rất tệ với bóng đá Malaysia. Nó cho thấy họ sẽ đánh mất quyền tự chủ vì để xảy ra quá nhiều bê bối. Từ sau khi vụ nhập tịch gian dối cầu thủ bị phanh phui, dư luận Malaysia đã kêu gọi các lãnh đạo FAM phải từ chức đồng loạt, đồng thời phải tiến hành một cuộc bầu cử toàn diện.

Thay mới dàn lãnh đạo là những gì người hâm mộ và giới chuyên môn bóng đá Malaysia mong muốn ở FAM. Trên thực tế, mọi chuyện đang diễn ra tệ hơn so với những gì họ mong đợi.

Ông Yusoff Mahadi, trong một phát biểu vài ngày trước, cho biết FAM sẽ không ngăn cấm bất kỳ ai tham gia tranh cử. Điều đó đồng nghĩa dàn lãnh đạo cũ và hiện tại có thể trở lại nắm quyền.

Phát biểu này lập tức khiến dư luận Malaysia tức giận. Đồng thời có thể đánh động đến FIFA - khi cơ quan đầu não bóng đá thế giới nhận định rằng FAM vẫn "chứng nào tật nấy".

...

Theo Sinar Harian, khả năng FAM bị giải thể là không nhỏ, dù Liên đoàn Bóng đá này đã tồn tại 99 năm, và rất có tiếng nói với bóng đá châu lục.

Trong quá khứ, việc một Liên đoàn Bóng đá quốc gia bị giải thể, sau đó tái cấu trúc là từng có tiền lệ. Đó là trường hợp của Kuwait vào năm 2015 và Nigeria, Zimbabwe vào các năm 2014-2022.

Các Liên đoàn Bóng đá nói trên đều từng bị FIFA can thiệp, đình chỉ hoạt động một thời gian, thay đổi dàn lãnh đạo và tái cấu trúc, rồi mới được phép hoạt động trở lại.

Đây là điều mà FAM có thể đang phải đối mặt. Theo Sinar Harian, việc FAM bị FIFA giải thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc họ tiến hành một cuộc bầu cử, thay mới dàn lãnh đạo.

"Quá trình đăng ký liên đoàn mới sẽ tốn nhiều thời gian, cũng như tiềm ẩn nguy cơ tranh giành quyền lực trong giai đoạn đăng ký, dẫn đến việc nhiều hiệp hội cùng muốn đăng ký tham gia.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá quốc gia, cản trở sự phát triển của cầu thủ và các vấn đề của giải đấu địa phương", Sinar Harian bình luận.

Tác giả: HUY ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ