Bóng đá Malaysia nhận loạt tin sốc, bỗng nhiên... hết sạch tiền

Bóng đá Malaysia vốn nhận tài trợ nhiều từ Nhiếp chính vương Johor, Thái tử Ismail Ibrahim - Ảnh: FAM

Hai ngày trước, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), bà Hannah Yeoh đưa ra lời cảnh cáo cực kỳ đanh thép cho FAM.

Trong bài phát biểu của mình, bà Yeoh cho biết "nếu FAM không chịu sửa đổi, họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ nữa".

Đây chỉ là một trong số rất nhiều những lời chỉ trích mà người đứng đầu ngành thể thao Malaysia nhắm vào Liên đoàn Bóng đá nước nhà, sau khi vụ bê bối nhập tịch bị FIFA vạch trần.

Không chỉ vậy, trong bài phát biểu này, bà Yeoh còn trực tiếp thừa nhận những tin đồn liên quan đến các nhà tài trợ của FAM.

"Đây chính là thực tế của hoạt động tài trợ. Đối với FAM, họ không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa", bà Yeoh nói khi được hỏi về việc phải chăng các nhà tài trợ đang rút dần khỏi FAM.

Hồi tuần trước, FAM nhận đòn đau khi Bank Islam, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của họ xóa bỏ mọi liên quan trên các trang web, biển quảng cáo của FAM.

Dù phía ngân hàng này không đưa ra tuyên bố chính thức nào, truyền thông Malaysia khẳng định FAM đã mất một trong những nhà tài trợ lớn của họ. Và mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Giáo sư của Đại học Malaya, ông Sayf Ismail cảnh báo FAM sẽ đối mặt làn sóng tháo chạy của các nhà tài trợ trong thời gian tới, vì vụ gian dối nhập tịch cầu thủ.

Theo giáo sư Sayf Ismail, các nhà tài trợ luôn có điều khoản trong hợp đồng cho phép cắt đứt hoạt động tài trợ, một khi FAM dính phải những bê bối kiểu này. Thậm chí có thể FAM còn bị yêu cầu bồi thường.

Phát biểu gần đây của bà Yeoh cho thấy tình cảnh này đã thực sự xuất hiện, chứ không chỉ còn là mối đe dọa nữa.

Trước khi bị các nhà tài trợ cắt hợp đồng, FAM đã bị KBS đình chỉ khoản tiền hỗ trợ cho các hoạt động trong năm 2026. Phía KBS thể hiện quan điểm rõ ràng: hoặc FAM phải làm trong sạch đội ngũ, hoặc sẽ bị cắt mọi khoản hỗ trợ.

Các khoản chi phí liên quan đến việc kháng cáo cũng hứa hẹn tiêu tốn của FAM cả triệu USD. Và thêm vào đó, họ đối mặt nguy cơ đền bù hàng triệu USD tiền lương cho 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo Stadium Astro, các cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ khởi kiện FAM, sau khi vụ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) kết thúc. Và trong trường hợp xấu nhất, FAM có thể phải đền bù đến hàng triệu USD tiền lương của các cầu thủ này - tương ứng với 12 tháng họ bị cấm thi đấu.

Theo các chuyên gia bóng đá Malaysia, FAM vẫn còn một chỗ dựa tài chính, đó là Nhiếp chính vương Johor, Thái tử Ismail Ibrahim - người đã tài trợ không ít cho bóng đá Malaysia thời gian qua.

Dù vậy, việc dựa dẫm vào một cá nhân là điều rất khó tồn tại với một nền bóng đá lớn và cũng không có gì đảm bảo Thái tử Ismail Ibrahim sẽ tiếp tục gắn bó với FAM một khi toàn bộ đường dây nhập tịch gian dối của họ bị vạch trần.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ