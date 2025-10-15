Sốc: Cầu thủ bị bắt chỉ vài phút trước giờ bóng lăn tại vòng loại World Cup

Sự việc hy hữu xảy ra ngay trước giờ bóng lăn trận đấu Costa Rica tiếp đội khách Nicaragua, trên sân quốc gia ở San Jose tại vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF.

Liên đoàn Bóng đá Nicaragua (FENIFUT) cáo buộc 9 cảnh sát cùng đại diện tòa án Costa Rica đã mang theo lệnh bắt đối với tiền vệ trụ cột Byron Bonilla của đội khách.

Byron Bonilla từng có 6 năm chơi bóng ở các câu lạc bộ Costa Rica giai đoạn 2016–2022 và hiện khoác áo Real Estelí tại Nicaragua.

Tiền vệ 32 tuổi này đã ghi 7 bàn sau 41 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lệnh bắt xuất phát từ đơn kiện của một phụ nữ, cáo buộc Bonilla chậm trả tiền cấp dưỡng cho con. Vụ việc diễn ra đúng lúc đội đang chuẩn bị ra sân khiến bầu không khí trong phòng thay đồ “hỗn loạn, đầy căng thẳng và làm mất tinh thần toàn đội”.

Đội hình Nicaragua trong trận gặp Costa Rica tại vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF hôm 14/10.



Sau một hồi thương lượng giữa đôi bên, Bonilla đồng ý thanh toán khoản nợ ngay sau trận, nên được phép thi đấu.

Tuy nhiên, cú sốc tinh thần này khiến Nicaragua sa sút thấy rõ, họ thi đấu rệu rã và để thua Costa Rica 1-4, gần như chấm dứt hy vọng dự giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức.

Nicaragua sau 4 lượt trận mới chỉ có một điểm và xếp cuối bảng C. Trong khi đó, Costa Rica đứng nhì bảng với 6 điểm, kém Honduras hai điểm.

FENIFUT phản ứng gay gắt, gọi hành động của cảnh sát Costa Rica là “đáng xấu hổ, vô lý và không thể chấp nhận về thời điểm thi hành án”.

Liên đoàn này cho biết đội tuyển đã có mặt tại Costa Rica từ tối 11/10, với lịch trình và danh tính các cầu thủ được nhà chức trách nắm rõ, nên không hiểu vì sao lệnh bắt lại thực hiện ngay trước trận đấu.

“Không có lý do nào biện minh cho việc thi hành lệnh bắt vài phút trước khi bóng lăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tập trung và phong độ của cầu thủ”, FENIFUT tuyên bố, đồng thời yêu cầu FIFA và Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ (CONCACAF) mở cuộc điều tra.

Giới chức Costa Rica sau đó cũng liên tiếng giải thích rằng cảnh sát chỉ làm theo lệnh tòa án và tiền vệ Bonilla đã dàn xếp được khoản nợ nên không bị tạm giữ.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại