Được AFC ưu ái, Saudi Arabia và Qatar chính thức giành vé đến World Cup 2026

Saudi Arabia (áo xanh) cầm hòa Iraq - Ảnh: REUTERS

Saudi Arabia bước vào lượt trận cuối cùng của bảng B với lợi thế đáng kể so với Iraq. Cả 2 có cùng 3 điểm, nhưng Saudi Arabia đã thắng Indonesia 3-2, còn Iraq chỉ thắng 1-0. Vì vậy một trận hòa là đủ để đội chủ nhà giành vé đến World Cup 2026.

Ngoài lợi thế về mặt điểm số này, Saudi Arabia còn có lợi thế sân nhà cũng như số lượng ngày nghỉ nhiều gấp đôi đối thủ (6 ngày so với chỉ 3 ngày của Iraq).

Đây là lợi thế đến từ lựa chọn thuần túy của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khi họ chọn chủ nhà, sắp lịch thi đấu cho giai đoạn 4 vòng loại World Cup.

Theo đó, Qatar và Saudi Arabia được chọn làm chủ nhà của 2 bảng đấu A và B. Không chỉ vậy, vì mỗi bảng có 3 đội nên các lượt trận diễn ra so le. Cả 2 đội chủ nhà đều đá trận 1 và trận 3, nhờ vậy có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn đối thủ khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia - ông Abdulaziz bin Turki Al-Faisal xuống sân ăn mừng - Ảnh: REUTERS



Các đội như UAE, Iraq, Indonesia đã phản đối AFC dữ dội về quyết định này, cho rằng Qatar và Saudi Arabia được ưu ái quá nhiều.

Cả Qatar và Saudi Arabia đều nổi danh là những nền bóng đá giàu có, đang ngày càng khuynh đảo làng túc cầu. Họ không ngừng mở rộng giải đấu, quy tụ các ngôi sao, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cho thể thao vô cùng hoành tráng.

Và với chừng đó lợi thế, Qatar cùng Saudi Arabia không phạm sai lầm nào ở giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup.

Trước một Iraq thực lực sứt mẻ, mệt mỏi sau trận kịch đấu với Indonesia, Saudi Arabia làm chủ cuộc chơi. Họ chơi không đủ hay, nhưng vừa vặn đủ để cầm hòa đối thủ 0-0, qua đó kết thúc với vị trí đầu bảng B.

Đội Qatar ăn mừng giành vé dự World Cup - Ảnh: REUTERS



Trước đó không lâu, Qatar cũng đánh bại UAE 2-1 để giành ngôi đầu bảng bảng A - tương đương tấm vé chính thức đến World Cup 2026.

Như vậy, Qatar cùng Saudi Arabia nối bước Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Uzbekistan, Jordan và Úc để trở thành 8 đại diện chính thức của châu Á dự World Cup 2026.

Trong khi đó 2 đội nhì bảng là UAE và Iraq giờ đây sẽ đối đầu nhau ở giai đoạn 5. Đội thắng sẽ giành được 1 suất thi đấu tại vòng play-off liên lục địa.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ