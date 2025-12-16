Đoạt HCV 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh đạt mốc 14 HCV SEA Games

Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng ở nội dung 10.000m nữ - Ảnh: THANH ĐỊNH

Tối 15-12, mọi sự chú ý trên sân vận động đổ dồn về đường chạy 10.000m nữ SEA Games 33, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Nguyễn Thị Oanh và đàn em Lê Thị Tuyết. Không phụ sự kỳ vọng, hai cô gái Việt Nam đã có một chiến thuật hợp lý để bảo vệ thành công ngôi hậu.

Nguyễn Thị Oanh đã cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 27 giây 93. Lê Thị Tuyết về nhì với 34 phút 35 giây 26.

Chia sẻ ngay sau khi về đích với tấm HCV danh giá, Nguyễn Thị Oanh không quên tri ân đàn em Lê Thị Tuyết:

"Trong quá trình thi đấu có nhiều tình huống khác nhau. HLV có chỉ đạo nhưng bọn mình vẫn phải phụ thuộc vào thực tế để làm sao an toàn nhất và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Như mọi người đã theo dõi, hôm nay hai chị em đã cùng nhau hỗ trợ trên cả chặng đường và bảo vệ thành công HCV ở nội dung 10.000m”.

Nguyễn Thị Oanh có tấm HCV SEA Games thứ 14 - Ảnh: THANH ĐỊNH

Chiến thắng này không chỉ mang về vinh quang cho Tổ quốc mà còn giúp Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 14. Và cô phá vỡ kỷ lục cũ là 13 HCV của đàn chị Nguyễn Thị Huyền, tạo nên thành tích "vô tiền khoáng hậu" của điền kinh Việt Nam.

Khi được hỏi về cảm xúc trước con số kỷ lục này, Oanh khiêm tốn chia sẻ rằng trước giờ thi đấu cô chưa bao giờ để những con số tạo áp lực cho mình:

"Trước khi thi, chắc chắn mình không bao giờ nghĩ đến những con số mà chỉ muốn tập trung chuyên môn tốt nhất. Thực sự có rất nhiều tượng đài mà mình không thể nào so sánh được. Mình chỉ biết tự nhủ bản thân mỗi ngày phải cố gắng hơn, hoàn thiện hơn”.

Cô cũng dành những lời động viên cho người đồng đội trẻ Lê Thị Tuyết: "Thực sự cảm ơn và chúc mừng em ấy khi hai chị em đã cùng nhau đồng hành. Mong rằng em sẽ tiếp tục bền bỉ, cứng cáp và nuôi dưỡng ước mơ để tiến tới những mục tiêu cao hơn nữa”.

Với 14 HCV trong tay, Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa dừng lại. Cô sẽ tiếp tục bước vào nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật vào hôm nay (16-12). Và cô hứa hẹn sẽ thiết lập kỷ lục mới cho bộ sưu tập huy chương đồ sộ của mình.

Tác giả: THANH ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ