Thái Lan xin lỗi vụ bản đồ thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc ở khai mạc SEA Games

Hình ảnh bản đồ Việt Nam (bên phải) bị khiếm khuyết khi chủ nhà Thái Lan trình chiếu ở lễ khai mạc SEA Games 33, thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Ảnh: KHAOSOD

Vụ việc xảy ra vào cuối buổi lễ khai mạc SEA Games 33, khi chủ nhà Thái Lan trình chiếu bản đồ tương ứng với từng quốc gia Đông Nam Á.

Bản đồ Việt Nam xuất hiện bên cạnh cụm từ tiếng Việt "Xin chào". Nhưng điều đáng nói là phần hiển thị bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Sai sót này ngay lập tức được đông đảo người hâm mộ cũng như cánh báo chí chỉ ra. Điển hình như báo Thairath của Thái Lan khẳng định: "Đây là một sai sót nghiêm trọng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Phạm Thu Hằng cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam.

Mới đây, ban tổ chức SEA Games đã chính thức gửi lời xin lỗi đầu tiên đến Ủy ban Olympic Việt Nam về sai sót này. Người đứng tên thư xin lỗi này là ông Kongsak Yodmanee - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT).

Tổng cục trưởng SAT Yodmanee - Ảnh: KHAOSOD



Thái Lan viết trong thư xin lỗi:

"1. Về việc thể hiện sai lãnh thổ Việt Nam trong tiết mục biểu diễn "Chúng ta là một - Kết nối bởi biển cả" tại lễ khai mạc SEA Games 33 vào ngày 9-12-2025 tại sân vận động quốc gia Rajamangala:

Có vẻ như ban tổ chức đã không đưa Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc vào bản đồ Việt Nam, điều này đã gây khó chịu cho phía Việt Nam, vì đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Thông tin đồ họa hiển thị sai trong buổi phát sóng trực tiếp cuộc thi bóng rổ 3x3:

Đội ngũ phát sóng đã hiển thị sai cờ của các đội tham gia, bao gồm Malaysia, Lào, Philippines và Việt Nam, gây lo ngại và bức xúc cho các nước tham gia.

Ủy ban Tổ chức Thể thao Thái Lan (THASOC) không bỏ qua những vấn đề này và sẽ phối hợp với tất cả các bên liên quan để khắc phục, ngăn ngừa bất kỳ sai sót nào trong tương lai có thể dẫn đến những hành vi không đúng mực. Chúng tôi cam kết chú ý đến từng chi tiết, đảm bảo những sự cố này không lặp lại.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự thất vọng nào đã gây ra".

Bên cạnh việc sai sót bản đồ Việt Nam, Thái Lan còn mắc lỗi hiển thị nhầm quốc kỳ Indonesia sang quốc kỳ của Singapore trong buổi lễ khai mạc. Những ngày qua, họ tiếp tục để xảy ra nhiều lỗi nhầm quốc kỳ ở các môn thi đấu.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ