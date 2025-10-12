Đội bóng châu Á sắp giành vé dự World Cup 2026 với hơn 20 cầu thủ nhập tịch

Ở lượt trận mới nhất của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT UAE đánh bại ĐT Oman 2-1. Chiến thắng này giúp UAE tiến sát tấm vé dự VCK World Cup 2026.

ĐT UAE ra sân trận gặp Oman với 7 cầu thủ nhập tịch ở đội hình xuất phát. (Ảnh: AFC).

Chỉ cần hòa Qatar trong màn so tài diễn ra đêm 14/10 tới, thầy trò HLV Cosmin Olăroiu sẽ chính thức giành vé đến với sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 36 năm, ĐT UAE mới có thể lại góp mặt tại sân chơi World Cup.

Điểm nhấn lớn trong hành trình vòng loại World Cup 2026 của UAE chính là các nhân tố nhập tịch. Sau 17 trận đấu đã qua, UAE sử dụng đến 20 cầu thủ nhập tịch.

...

Trong đó, hầu hết là các gương mặt không có gốc gác UAE và đã có hơn 5 năm chơi bóng tại giải VĐQG UAE. Nếu tính cả số cầu thủ được triệu tập nhưng chưa có cơ hội đăng ký trong các trận đấu, số lượng gương mặt nhập tịch của ĐT UAE thời gian qua lên đến 24, 25 người.

Nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch UAE rất đa dạng khi họ có thể đến từ châu Âu, Brazil hay cả các quốc gia lân cận của UAE như Tunisia, Algeria.

Nguồn nhập tịch dồi dào của ĐT UAE một phần đến từ quy định các cầu thủ ngoại dưới 23 tuổi sẽ không bị tính vào suất ngoại binh của các CLB tham dự giải VĐQG UAE nên khá nhiều gương mặt đến chơi bóng tại UAE từ sớm và sau đó nhập tịch UAE khi đủ 23 tuổi.

Trong quá khứ, ĐT UAE mới chỉ có 1 lần duy nhất tham dự World Cup vào năm 1990. Khi đó, họ cũng bị loại từ vòng đấu bảng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV