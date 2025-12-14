Bắn súng Việt Nam liên tiếp phá hai kỷ lục SEA Games

Trong ngày 14/12, bắn súng Việt Nam có một ngày thi đấu rất thành công khi liên tiếp mang về hai tấm HCV mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Các VĐV Việt Nam nhanh chóng giành 2 tấm HCV ở nội dung thi đấu đơn và đồng đội.

Thu Vinh và Thùy Trang mang về thêm hai tấm huy chương cho bắn sung Việt Nam (Ảnh: TH)

Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn nữ, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng thi đấu ấn tượng để giành tấm HCV SEA Games 33 đầu tiên trong ngày.

Đáng chú ý, bộ ba VĐV bắn súng của thể thao Việt Nam đã phá kỷ lục SEA Games với tổng điểm 1771 điểm.

Trong nội dung 10m súng ngắn nữ, Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang thi đấu ổn định để liên tiếp vượt qua các đối thủ. Cả hai VĐV Việt Nam đều giành huy chương với tấm HCV thuộc về Thu Vinh, còn Thùy Trang giành HCB.

Vừa giành HCV, Trịnh Thu Vinh cũng phá kỷ lục SEA Games nội dung 10m súng ngắn nữ với số điểm 242,7.

Ba VĐV bắn súng Việt Nam giành HCV và phá kỷ lục SEA Games (Ảnh: Quý Lượng)

Hai VĐV bắn súng Việt Nam cạnh tranh HCV (Ảnh: TH)

