SHB và những 'lùm xùm' từng liên quan đến Tân Hoàng Minh, Cocobay Đà Nẵng

Báo cáo từ FiinRatings cho thấy, tính đến cuối năm 2022, 17 trong tổng số 28 ngân hàng được thống kê đang nắm giữ 187,7 nghìn tỷ đồng TPDN. Con số này tương đương gần 8 tỷ USD, giảm 13% so với cuối năm 2021. Trong đó, có những cái tên đang sở hữu nhiều trái phiếu nhất không có sự thay đổi đáng kể so với cuối năm 2021. Đáng chú ý, MB trở thành ngân hàng nắm giữ trái phiếu nhiều nhất hệ thống với hơn 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Nhà băng này hiện cũng là chủ nợ lớn nhất của Novaland. Dư nợ của Novaland tại MB đạt gần 12.000 tỷ đồng, chiếm 2,6% tổng dư nợ của ngân hàng. Techcombank lùi về vị trí á quân sau khi giảm 34,5% giá trị TPDN đang nắm giữ, từ 62,6 nghìn tỷ đồng về còn hơn 41 nghìn tỷ đồng vào cuối năm trước. Giá trị TPDN mà VPBank và TPBank lần lượt nắm giữ tăng 18% và 16% so với cuối năm 2021, nâng giá trị TPDN đang nắm giữ của 2 ngân hàng này lên xấp xỉ 32,9 nghìn tỷ đồng và 21,6 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị TPDN do top 5 (MBBank, Techcombank, VPBank, TPBank, SHB) nắm giữ đã chiếm đến 81% tổng giá trị của 17 ngân hàng cộng lại.