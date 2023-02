Your browser does not support the video tag.

Dự án 1.500 tỷ đồng có 4 mặt tiền dở dang sau "cú sốc" Tân Hoàng Minh.

Công ty cổ phần Xuân Thành Land (sau này đổi tên thành Công ty cổ phần ThaiLand) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự (phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) vào ngày 26/9/2012.

Dự án được triển khai tại khu "đất vàng" có tổng diện tích 2,4ha, tiếp giáp 4 mặt tiền đường lớn gồm Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Oánh, Bùi Dương Lịch và Phan Kính.

Tuy nhiên, suốt 8 năm, nhà đầu tư chậm triển khai khiến khu đất ở vị trí đắc địa trở nên hoang phế. Đến tháng 4/2020, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ký chấp thuận gia hạn, sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 2 cho dự án do Công ty Cổ phần ThaiLand làm chủ đầu tư. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng tham gia với vai trò đối tác thực hiện. Vào ngày 17/6/2020, dự án được khởi công rầm rộ và dự kiến thời gian hoàn thành vào quý IV/2022.

Trên trang web của Tân Hoàng Minh, dự án được quảng bá, rao bán với tên gọi chính thức là D'.Metropole Hà Tĩnh. Dự án được giới thiệu là triển khai trên diện tích 24.337,8m2, có mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, quy mô 2 tòa chung cư cao 11 tầng, 61 lô nhà liền kề và shophouse (diện tích điển hình 130m2/căn, mặt tiền 7m).

Giữa năm 2022, công trình đang thi công xong phần thô 6 dãy nhà bám mặt tiền thì bất ngờ dừng lại. Trước đó, vào ngày 5/4/2022, Đỗ Hoàng Việt cùng với cha mình là ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị công an bắt giữ để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

... Thời điểm trên, bị can Đỗ Hoàng Việt chính là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần ThaiLand (chủ đầu tư của Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự hay tên gọi mới D'. Metropole Hà Tĩnh). Ngoài ra, Đỗ Hoàng Việt còn được biết đến với vai trò Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh gặp biến cố, dự án khu nhà ở chức năng ở Hà Tĩnh bị bỏ dở. Suốt thời gian qua, hai cổng ra vào phía bắc và nam của công trình đóng cửa im ỉm.

Phía trong khuôn viên dự án cỏ dại mọc um tùm, không bóng người, nhiều vị trí trũng nước, phế liệu nằm ngổn ngang.

Những dãy nhà bê tông dần bị phủ bởi rêu mốc, sắt thép phơi nắng phơi sương bắt đầu có dấu hiệu hoen gỉ.

Ông Dương Đình Phúc, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh cho biết, dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự xây dựng dang dở vừa làm mất mỹ quan đô thị, vừa gây lãng phí đầu tư. Địa phương này mong muốn dự án tiếp tục triển khai nhằm sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Các vấn đề của dự án trên cũng từng được cử tri Hà Tĩnh nêu ra trong kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII hồi tháng 7/2022. Thời điểm này, ông chủ của dự án đã bị bắt cách đó 3 tháng. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án đã thi công xây dựng 80% khối lượng hạng mục nhà thấp tầng; hạng mục chung cư 11 tầng mới thi công xong cọc thí nghiệm và đang thi công cọc đại trà. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng số vốn đã giải ngân cho hạng mục xây dựng khoảng 155 tỷ đồng. Tỉnh Hà Tĩnh đã giao các sở, ngành theo chức năng, thẩm quyền kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thi công các hạng mục, hoàn thành toàn bộ dự án. Song đến nay, công trường dự án vẫn "án binh bất động".

