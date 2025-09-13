Sau sắp xếp, Hà Tĩnh nơi thừa, nơi thiếu cán bộ

Thực trạng xã dư, xã thiếu cán bộ

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, sau 1 tháng thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp, đến ngày 1/8/2025, toàn tỉnh có 69 xã, phường, với biên chế 2.697 công chức. Với con số này, Hà Tĩnh đang có số công chức vượt, dư so với khung biên chế công chức cấp xã Trung ương giao là 243 người.

Cũng theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, chỉ có 7 xã (Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Đông Kinh, Hương Đô, Hương Phố, Hương Xuân) là đủ biên chế so với quy định khung biên chế trung ương giao.

Còn lại là 41 phường, xã thừa so với quy định khung biên chế Trung ương giao (dôi dư nhiều nhất là xã Nghi Xuân, dư 19 người; phường Sông Trí dư 18 người; phường Nam Hồng và xã Tiên Điền dư 14 người; xã Đức Quang dư 17 người; xã Đức Đồng dư 13 người).

Trong lúc đó, lại có đến 21 phường, xã thiếu so với quy định khung biên chế Trung ương giao. Thiếu nhiều nhất là ở các xã Thiên Cầm, Sơn Kim 1 và Can Lộc (đều thiếu 8 người so với biên chế). Các xã Cẩm Hưng, Sơn Hồng, Sơn Kim 2 và Hương Khê đều thiếu 7 người.

Theo đánh giá sau 1 tháng thực hiện chính quyền 2 cấp ở Hà Tĩnh, về công chức cấp xã: Chất lượng đội ngũ công chức chưa đồng đều; nhiều phường, xã còn thiếu công chức có chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm công việc.

Trong đó, thiếu nhiều nhất là công chức chuyên ngành công nghệ thông tin, với 48 xã chưa có công chức để bố trí; công chức chuyên ngành tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, với 19 xã chưa có công chức để bố trí; Chuyên ngành kế toán có 11 xã chưa có công chức để bố trí; Chuyên ngành xây dựng có 33 xã chưa có công chức để bố trí; Chuyên ngành Luật có 4 xã chưa có công chức để bố trí; Chuyên ngành sư phạm hoặc quản lý giáo dục có 22 xã chưa có công chức để bố trí.

UBND tỉnh vào cuộc, chỉ đạo cân đối gấp

Trước thực trạng xã dư, xã thiếu cán bộ, cùng với việc thiếu trầm trọng công chức chuyên ngành ở cấp xã, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chuyển công chức kế toán từ khối đảng sang chính quyền và ngược lại đối với 7 xã, phường thiếu kế toán.

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn tham mưu thực hiện tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức từ nơi thừa đến nơi thiếu; hướng dẫn điều động, tiếp nhận vào làm công chức, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, địa chính, công nghệ thông tin… đối với các xã, phường có số công chức hiện có thấp hơn so với định hướng biên chế của Trung ương quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức hiện có giữa các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công; giao nhiệm vụ cân đối phù hợp năng lực, sở trường, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạm thời về biên chế và thiếu công chức chuyên ngành theo quy định phân cấp, ủy quyền hiện hành.

Về thực trạng thừa, thiếu cán bộ ở cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo gấp, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cân đối, sắp xếp. Trong đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Văn bản số 408/UBND-NC2 ngày 23/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện bố trí, sắp xếp và thưc hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, điều chuyển công chức đang dôi dư biên chế hoặc công chức có chuyên ngành đặc thù như quản lý đất đai, xây dựng, quản lý giáo dục… từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc về khối chính quyền để tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khối chính quyền.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng soát xét, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo điều động công chức chuyên môn từ xã, phường thừa đến xã thiếu.

Trong đó, chủ động tìm nguồn công chức đang thừa ở các phường, xã khác; tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Đề án 500 vào làm công chức cấp xã, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) điều động, tiếp nhận vào làm công chức theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo đối với các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành: rà soát, lập danh sách viên chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp quản lý đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức và đang có nhu cầu đến làm việc tại các địa phương còn thiếu biên chế hoặc thiếu chuyên ngành kế toán, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin…

“Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung nêu trên và tham mưu thực hiện việc điều động, tiếp nhận vào làm công chức theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vấn đề đột xuất, phát sinh có liên quan” – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu.

Sẽ điều động, biệt phái công chức trong tháng 9

Để giải quyết kịp thời thực trạng này, Đảng ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong đó có kiến nghị, đề xuất: Để kịp thời giải quyết tình trạng thừa, thiếu công chức đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, Đảng ủy UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp công chức thừa, thiếu tại các đơn vị hành chính cấp xã để bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả.

“Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Thường trực Đảng ủy cấp xã rà soát, điều chuyển công chức đang dôi dư biên chế hoặc công chức có chuyên ngành đặc thù như quản lý đất đai, xây dựng, quản lý giáo dục… từ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc về khối chính quyền để tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khối chính quyền trong giai đoạn hiện nay” – Kiến nghị trong văn bản nêu.

Mới đây nhất, ngày 22/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo về cử cán bộ, công chức, viên chức biệt phái đến tại các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND xã, phường phối hợp Đảng ủy cấp xã thực hiện biệt phái, điều động cán bộ, công chức xã từ khối Đảng, MTTQ có chuyên ngành, kinh nghiệm phù hợp để tăng cường thực hiện nhiệm vụ khối chính quyền trong nội bộ cấp xã; rà soát, đề xuất, tiếp nhận, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (nguyên là cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025) vào làm cán bộ, công chức cấp xã ở những nơi đơn vị còn thiếu biên chế.

Đồng thời, giao các sở, ban, ngành đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh rà soát, lập danh sách cán bộ, thông tin chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm và phòng, đơn vị đang bố trí để cử biệt phái cán bộ, công chức, viên chức các chuyên ngành quản lý đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, kế toán – tài chính, luật, giáo dục và đào tạo…

Được biết, hiện nay các sở, ngành ở Hà Tĩnh đã gửi danh sách các công chức, viên chức cử đi biệt phái ở cấp xã, Sở Nội vụ đang tổng hợp để trình UBND tỉnh. Dự kiến trong tháng 9, việc đi biệt phái sẽ được diễn ra. Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tiến hành rà soát và điều động công chức từ xã thừa sang xã thiếu, đảm bảo cân đối, phù hợp.

