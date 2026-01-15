Hai công nhân tử vong thương tâm dưới hố ga, nghi do ngạt khí

Chiều 15-1, trên địa bàn khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (TPHCM) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, công nhân tiến hành nạo vét, làm sạch hố ga trên tuyến đường thuộc khu phố Ngọc Hà. Trong quá trình thi công, một công nhân bất ngờ bị ngạt khí và rơi xuống hố ga. Phát hiện sự việc, một người khác trong nhóm đã nhanh chóng leo xuống theo cầu thang để cứu nạn nhân.

Hố ga, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong



Tuy nhiên, khi chưa kịp tiếp cận người bị nạn, người này cũng bị ngạt khí, dẫn đến bất tỉnh và tử vong. Cả hai nạn nhân sau đó đều nằm dưới hố ga.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với các đơn vị cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công tác ứng cứu được triển khai khẩn trương trong điều kiện hố ga sâu, không gian chật hẹp và có khí độc tồn đọng. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây chuyên dụng, trang bị bình dưỡng khí để tiếp cận và đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga.

...



Tuy nhiên, khi được đưa lên mặt đất, cả hai công nhân đã tử vong trước đó. Vụ việc khiến nhiều người dân khu vực không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Ngay sau tai nạn, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện danh tính các nạn nhân đang được xác minh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc



Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động