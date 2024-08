Sang nhà hàng xóm xin nước, người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu

Theo báo Dân trí, chiều tối 10/8, Ban Công an xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, vào khoảng 7h30 cùng ngày, Thượng úy Ngô Lý Hùng, Phó trưởng Công an xã, làm tổ trưởng đi tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã.

Khi lực lượng đi đến khu vực xóm Đội Cung, tại nhà anh Thái Khắc Tân thì một số công dân chạy ra hô hoán "có người rơi xuống giếng đuối nước". Lập tức tổ tuần tra đến hiện trường, phát hiện dưới giếng nước có một người bất tỉnh.

Công an xã Kỳ Sơn và người dân cấp cứu cho nạn nhân rơi xuống giếng. Ảnh: VTC News

Lực lượng Công an xã Kỳ Sơn cùng người dân đã nhanh chóng đưa người bị nạn lên khỏi giếng và tiến hành sơ cứu trong trạng thái ngừng thở, cơ thể tím tái. Đồng thời công an xã đã gọi điện thông báo cho Trạm y tế xã Kỳ Sơn, tăng cường lực lượng cấp cứu nạn nhân.

Theo báo điện tử VTC News, người phụ nữ được các y bác sĩ Trạm y tế xã Kỳ Sơn sơ cứu kịp thời, sau đó lực lượng công an dùng ô tô tuần tra chở nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Hiện sức khỏe của nạn nhân dần hồi phục và đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, người phụ nữ bị rơi xuống giếng là chị L.T.T. (SN 1989), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Chị T. có tiền sử bị bệnh động kinh, sang nhà hàng xóm để xin nước không may bị rơi xuống giếng và đuối nước.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn