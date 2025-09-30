Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh ngập sâu, giao thông tê liệt

Quốc lộ 1A qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu. Ảnh: CAHT.



Sáng 30/9, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Quốc lộ 1A qua phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm phương tiện qua lại hai đầu tuyến đường ngập. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ được bố trí túc trực 24/24 để kiểm soát tình hình.

Cán bộ, chiến sĩ được bố trí túc trực 24/24 để kiểm soát tình hình. Ảnh: CAHT.

Đoạn ngập kéo dài khoảng 2 km, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 10 làm mực nước sông Lam dâng cao. Hiện nước vẫn tiếp tục lên, nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Phòng CSGT đã triển khai 5 điểm phân luồng từ xa cho các phương tiện. Ngoài hai chốt chặn ở đầu khu vực ngập, các điểm còn lại đặt trên Quốc lộ 1 để hướng dẫn phương tiện đi theo tuyến tránh Hồng Lĩnh.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo các xe lưu thông hướng Bắc – Nam và ngược lại nên đi qua tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh cũ, cho đến khi có thông báo mới, nhằm hạn chế rủi ro và ùn tắc giao thông.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết