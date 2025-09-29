Sau bão số 10, người dân Hà Tĩnh gượng dậy trong đổ nát

Bà Võ Thị Tình (thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) bật khóc, kể về khoảnh khắc bão số 10 cuốn phăng mái nhà của mình

Nước mắt sau bão

Sáng 29/9, khi bước ra đường, người dân chỉ còn biết lặng người trước cảnh tượng hoang tàn: ao đầm thủy sản bị sóng phá hủy, tôm cá chết trắng; trên bờ, hàng nghìn mái tôn, ngói vỡ vụn; những khung sắt nhà hàng, công trình kiên cố cũng bị bẻ cong, xô đổ.

Nhiều nhà dân tại thôn Sơn Hải (xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái nặng nề

Ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, bà Võ Thị Tình (SN 1975) òa khóc khi nhìn căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 80m2 của mình tan hoang. Ngôi nhà - tài sản duy nhất sau nhiều năm tằn tiện - đã bị tốc mái hoàn toàn, một số bức tường gãy đổ, đồ đạc bên trong ướt sũng. Bà nghẹn ngào: "Vừa mới sửa lại sau bão số 5, chưa kịp yên ổn thì bão số 10 lại cuốn phăng. Giờ chẳng biết lấy tiền đâu mà dựng lại".

Chồng mất từ 16 năm trước, con trai đi làm xa tận Đà Nẵng, bà Tình một mình chống chọi với thiên tai. Đêm 28/9, khi gió rít dữ dội, bà buộc phải ôm vội ít chăn màn sang nhà em trai trú nhờ. Lúc trở về, căn nhà đã thành bãi chiến trường.

Cùng cảnh ngộ, bà Tô Thị Quẩn (63 tuổi, thôn Sơn Hải) sụt sùi kể: "Tôi vừa bỏ 7 triệu thuê người lợp lại mái nhà sau bão số 5, chưa kịp ở thì bão số 10 lại thổi bay hết. Chồng tôi vừa mất, nay lại cảnh này, cuộc sống thật quá mệt mỏi".

Không chỉ những phụ nữ nghèo đơn chiếc, nhiều gia đình khác cũng mất trắng. Ông Nguyễn Cường (SN 1968, thôn Sơn Hải) cho biết: "Đêm ấy gió quần suốt đêm, mái ngói nhà tôi bị tốc toàn bộ. Ngỡ đâu gió đã yên, ai ngờ nửa đêm bão đổi hướng, cuốn phăng cả phần mái còn lại. Chỉ 1 tháng mà 2 lần mất nhà, thật khó gượng nổi".

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, bão số 10 (Bualoi) đã khiến 1 người tử vong, 9 người khác bị thương; 42.963 ngôi nhà hư hỏng; gần 1.000ha hoa màu ngã đổ; 158ha thủy sản bị ngập; 20 tấn cá lồng tại Kỳ Hoa chết trắng. Toàn tỉnh có 1.151 cột điện gãy đổ, mất điện diện rộng từ 20h đêm 28/9, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở chia cắt cục bộ.

Lực lượng Công an, Quân đội và Tổ công tác xã giúp hộ gia đình nuôi cá lồng bè tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

...

Trong lĩnh vực giáo dục, 167 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng; 12 cơ sở y tế bị tàn phá; tại Khu kinh tế Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị bay 50.000m2 tôn, cảng Việt - Lào sập băng tải, tốc mái kho chứa hàng. Thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Gượng dậy trong đống đổ nát

Bão tan nhưng nỗi đau còn đó. Trên khắp các nẻo làng quê Hà Tĩnh, người dân lại bắt đầu hành trình gượng dậy: dựng lại mái nhà, thu dọn đổ nát, tìm cách cứu vớt phần nào tài sản.

Ở thôn Xuân Bắc, xã Thiên Cầm, bà Trần Thị Hằng vừa trở về sau khi bão đi qua, nghẹn ngào: "Thấy căn nhà hư hại nặng nề lòng tôi quặn thắt. Nhưng rồi cũng phải cùng chồng con lao vào dọn dẹp, khắc phục ngay để còn chỗ ở".

Cơn bão số 10 với sức gió giật khủng khiếp đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Dương (cùng thôn) tất bật hứng nước dột từ mái nhà bị giật tung: "Đêm qua, cả nhà thức trắng, nay lại vội tìm thợ lợp lại mái để kịp trú mưa. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay thêm chồng chất".

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thừa nhận: "Bualoi là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay, kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ. Mất mát quá lớn, song may mắn không thiệt hại nhiều về người. Hiện các lực lượng đang dồn tổng lực cùng người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con vùng núi ứng phó mưa lũ sau bão".

Sau khi bão đổ bộ, mực nước trên các con sông ở Hà Tĩnh lên nhanh, nhiều địa phương đối diện với nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Cùng lúc, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ đã có mặt tại các địa phương để giúp người dân dựng lại nhà cửa, khơi thông đường sá, sửa chữa trường học, trạm y tế. Các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện cũng khẩn trương kêu gọi hỗ trợ lương thực, nước sạch, vật liệu sửa chữa cho các hộ bị thiệt hại nặng.

Làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) - vốn có lịch sử hơn 600 năm - sau bão số 10 cũng chìm trong đống ngói vỡ, mái tôn bay tứ phía. Nhưng nơi ấy, từng nhóm người vẫn cặm cụi dựng lại mái nhà, dọn dẹp sân bãi. Một bà cụ ngồi lặng bên đống ngói vỡ, đôi mắt đỏ hoe, song vẫn gượng dậy nói với hàng xóm: "Còn người là còn tất cả. Nhà cửa thì rồi cũng sẽ dựng lại thôi".

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn