Quan chức công nghệ tài chính Trung Quốc nhận hối lộ hàng triệu USD bằng tiền mã hóa

Ông Diêu Tiền thú nhận trong tập phim tài liệu của Đài CCTV, ông từng cho rằng các cách thức nhận hối lộ này đủ kín đáo để né tránh phát hiện - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin từ nền tảng CCTV News ngày 15-1, trong vụ án tham nhũng của nguyên Cục trưởng Cục Giám sát khoa học - công nghệ thuộc Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc (CSRC) Diêu Tiền (Yao Qian), cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều ví cứng dùng để lưu trữ tiền mã hóa, có hình dạng như điện thoại di động, USB và điều khiển từ xa.

Các thiết bị này chứa lượng tài sản số có tổng giá trị ước tính lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Ông Diêu từng giữ nhiều vị trí quan trọng khác liên quan đến công nghệ tài chính, bao gồm: Giám đốc Trung tâm Thông tin của CSRC và Viện trưởng Viện Nghiên cứu tiền kỹ thuật số thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Tháng 4-2024, ông bị điều tra do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật, đến tháng 11-2024, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức.

Cơ quan điều tra xác định nhiều giao dịch quyền - tiền có giá trị lớn của ông Diêu được thực hiện bằng những thủ đoạn tham nhũng mới, mang tính che giấu cao, trong đó có việc nhận lợi ích thông qua tiền mã hóa.

Thủ đoạn tham nhũng mới và tinh vi

Trong quá trình rà soát và đối chiếu dữ liệu tài chính, cơ quan điều tra nhận thấy các tài khoản ngân hàng đứng tên ông Diêu không xuất hiện dấu hiệu bất thường rõ rệt.

Tuy nhiên họ lại phát hiện sự tồn tại của một số tài khoản mở dưới tên người khác, nhưng thực tế là do ông Diêu sử dụng, được gọi là các "tài khoản vỏ bọc".

Từ đây một khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,43 triệu USD) chảy vào các tài khoản vỏ bọc này đã thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra.

Khoản tiền này về sau đã được ông Diêu sử dụng để thanh toán một phần tiền mua căn biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh.

Ngoài con số trên, còn có thêm 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,72 triệu USD) khác được chuyển vào các tài khoản vỏ bọc và cũng được ông Diêu dùng để trả tiền mua nhà.

Cơ quan điều tra Trung Quốc xác định số tiền này xuất phát từ một công ty dịch vụ thông tin do một doanh nhân họ Uông kiểm soát.

Đổi lại, ông Diêu đã lợi dụng chức vụ để hỗ trợ doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực chứng khoán và phái sinh.

Một trong các thiết bị ví cứng đã được tổ chuyên án phát hiện tại ngăn kéo bàn làm việc của ông Diêu Tiền - Ảnh chụp màn hình



Thành do blockchain, bại cũng do blockchain

Đi sâu vào điều tra, cơ quan chức năng cho biết thông qua sự giới thiệu của cấp dưới thân cận của ông Diêu, một doanh nhân trong giới tiền số họ Trương đã nhờ ông hỗ trợ dự án phát hành token của công ty mình.

Sau khi được ông Diêu "tác động", dự án của công ty này đã phát hành thành công và huy động được 20.000 ETH.

Để cảm ơn, doanh nhân liên quan đã chuyển cho ông Diêu 2.000 ETH, số tài sản này có thời điểm được định giá lên đến hơn 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,6 triệu USD).

Cơ quan điều tra dựa vào đặc tính công khai và không thể chỉnh sửa lịch sử giao dịch của blockchain để tái dựng toàn bộ dòng tiền liên quan.

Từ đó phát hiện việc ông Diêu đã chuyển 370 ETH ra khỏi ví, đổi thành khoản tiền 10 triệu nhân dân tệ vào năm 2021, rồi chuyển vào các tài khoản vỏ bọc.

