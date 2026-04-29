Thắng nghẹt thở Bayern, PSG trả giá đắt

Hậu vệ người Morocco được HLV Luis Enrique tin tưởng xếp đá chính dù vừa phải rời sân sớm ở trận Ligue 1 gặp Angers. Tuy nhiên, anh không thể chơi trọn vẹn trận đấu tại Parc des Princes.

PSG trả giá sau chiến thắng Bayern - Hakimi chấn thương



Ở những phút cuối, trong một tình huống bứt tốc truy cản Konrad Laimer, Hakimi bất ngờ dừng lại và ôm vùng đùi phải. Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc, và dù có thể tự rời sân, hậu vệ này không thể tiếp tục thi đấu.

​Do đã sử dụng hết quyền thay người, PSG buộc phải thi đấu với 10 người trong quãng thời gian còn lại, khi Bayern dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Sức ép lớn từ đội khách khiến những phút cuối trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

​Sau trận, HLV Luis Enrique cho biết chưa thể đưa ra kết luận về tình trạng của học trò. Ông thừa nhận cần thêm thời gian để đánh giá chính xác mức độ chấn thương, đồng nghĩa khả năng ra sân của Hakimi ở trận lượt về vẫn là dấu hỏi lớn.

​Sự thiếu vắng Hakimi, nếu xảy ra, sẽ là tổn thất đáng kể với PSG. Trong trận đấu vừa qua, chính anh là người kiến tạo để Khvicha Kvaratskhelia ghi bàn nâng tỉ số lên 4-2, góp phần quan trọng vào thế trận tấn công của đội chủ nhà.

​Không dừng lại ở đó, PSG còn đối diện thêm nỗi lo khi hậu vệ trái Nuno Mendes cũng gặp vấn đề thể lực và phải rời sân cuối trận, nhường chỗ cho Lucas Hernandez. Điều này khiến hai hành lang cánh - vốn là điểm mạnh của đội bóng Pháp - đứng trước nguy cơ bị suy giảm uy lực đáng kể.

​Dù giành chiến thắng, cách biệt 1 bàn là chưa đủ an toàn. Bayern đã chứng minh sức tấn công đáng sợ khi ghi tới 4 bàn ngay trên sân khách. Vì vậy, tình trạng thể lực của Hakimi và Mendes sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toan tính chiến thuật của PSG trong trận lượt về.

