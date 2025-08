Công an Hà Tĩnh được vinh danh trong phong trào thi đua dân vận khéo

Ngày 31/7 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vinh dự là 1 trong 53 tập thể, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2025.

Công an tỉnh Hà Tĩnh được vinh danh trong phong trào thi đua dân vận khéo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2025, nhiều mô hình, điển hình được Công an cả nước triển khai đã phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Tại Hà Tĩnh, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA 05, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện.

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa”, cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân. Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương xây dựng nội dung tuyên truyền về văn hoá tham gia mạng xã hội, nhận diện thông tin xấu độc; phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các biện pháp phòng ngừa... Từ năm 2023 đến nay, Phòng PA 05 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 29 buổi tuyên truyền với hơn 7.240 người tham gia...

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tham mưu, hướng dẫn cho cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết hơn 26.500 cán bộ, công nhân viên, người lao động tại 174 cơ quan, doanh nghiệp về thực hiện các quy định bảo đảm ANTT, không vi phạm pháp luật...

Ngoài ra, để thực hiện tốt phong trào dân vận khéo, Phòng PA 05 đã phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống tận cơ sở, phối hợp với chính quyền, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, hỗ trợ giải quyết khó khăn liên quan đến lĩnh vực mạng và công nghệ cao.

