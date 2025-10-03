Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM trở thành nữ Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Tại Diễn đàn Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS), diễn ra từ ngày 29-9 đến 2-10 tại Rio de Janeiro (Brazil), GS-TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM đã chính thức được công nhận là Viện sĩ TWAS thông qua nghi thức tiếp nhận thành viên mới.

Năm nay, TWAS bầu chọn 74 viện sĩ mới, nhiều nhất trong lịch sử của TWAS. Trong đó, Brazil và Trung Quốc dẫn đầu với 10 viện sĩ, tiếp đến là Ấn Độ (9), Malaysia (7), Nam Phi (4), Việt Nam, Cuba, Ai Cập và Hoa Kỳ đều có 2 đại diện. Quyết định công nhận có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, nâng tổng số viện sĩ TWAS lên 1.444 người.

Tại hội nghị, GS-TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai và Thiếu tướng, GS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vinh dự được GS-TS Quarraisha Abdool Karim, Chủ tịch TWAS trao Bằng công nhận Viện sĩ chính thức của TWAS.

GS-TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai , Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nhận bằng công nhận Viện sĩ TWAS tại Brazil. Ảnh: ĐHQG TP HCM



GS-TS NGƯT Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành Hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TP HCM (nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM), được phong Phó Giáo sư năm 2014 và Giáo sư năm 2020.

Bà là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam, với nhiều đóng góp quan trọng cho ngành y dược. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công 2 sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước.

...

Đến nay, nữ Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM đã công bố hơn 80 bài báo quốc tế uy tín. Với những đóng góp của mình, bà đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng cao quý dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

TWAS (The World Academy of Sciences) là tổ chức quốc tế thuộc UNESCO, thành lập năm 1983, quy tụ hơn 1.400 nhà khoa học xuất sắc từ hơn 100 quốc gia. Tổ chức này được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Javier Pérez de Cuéllar chính thức công nhận từ năm 1985 và hiện là thành viên liên kết của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ISC).

Tác giả: Huy Lân - Huế Xuân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động