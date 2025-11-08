Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhiều nhân sự tại một số tỉnh, thành phố

Ngày 8/11, Văn phòng Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Nghị quyết số 1881, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Võ Văn Hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV. Trong thời gian giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Tại Nghị quyết số 1882, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 26/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1884, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Quang kể từ ngày 28/10/2025 để nhận công tác khác (ông phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Tại Nghị quyết số 1885, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 28/10/2025.

... Ông Bùi Đức Hinh (ngoài cùng, bên trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 1887, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng kể từ ngày 28/10/2025 để nhận công tác khác. Ông Thắng hiện giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Tại Nghị quyết số 1888, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Kỷ kể từ ngày 27/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1889, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 29/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1890, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 29/10/2025.

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn