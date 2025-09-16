Khoảng 3 giờ sáng 16-9, khi dọn dẹp vệ sinh tại khu vực ngã 3 Hà Thành, thuộc thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi - Chi nhánh Sơn Hà phát hiện 1 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác.

Hiện trường phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác



Ngay lập tức, nhân viên công ty đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Công an xã Sơn Hạ đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ khu vực và phối hợp với các lực lượng để tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra vụ việc.

Công an xã Sơn Hạ khuyến cáo người dân nếu có thông tin liên quan cung cấp cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

