Phát hiện thi thể thai nhi còn dây rốn

Theo thông tin ban đầu, ông Đỗ Duy Nghiêm (SN 1974, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện thi thể thai nhi.

Theo người này, khoảng 8 giờ 24 phút ngày 24-10, trong lúc thực hiện công việc bảo vệ tại Nghĩa trang Phước Đồng (phường Nam Nha Trang), ông phát hiện 1 thi thể thai nhi tại trục đường chính của nghĩa trang.

Thai nhi nặng khoảng 2 kg, còn nguyên dây rốn; có khả năng vừa mới sinh từ 1 đến 2 ngày.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.

