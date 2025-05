Phát hiện đôi nam nữ tử vong tại thác nước

Sáng 17-5, thông tin từ Công an xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, cho biết vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 16-5 đơn vị nhận được tin báo có 1 thi thể là nữ giới nổi tại khu vực tầng thứ 3, thác Trăng, xóm Trăng Tà, xã Nhân Mỹ. Công an xã ngay đó đã tới hiện trường phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thêm thi thể của 1 nam thanh niên ở khu vực tầng thứ 3 của thác Trăng.

Khu vực phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: MXH



Theo thông tin từ cơ quan công an, danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là anh T.D.T. (SN 1999, trú thôn Miễu 2, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và chị Đ.T.H.T. (SN 2002, trú thôn Miễu 1, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, thác Trăng là thác nước tự nhiên rất đẹp tại tỉnh Hòa Bình, những năm gần đây được nhiều bạn trẻ khám phá, check in. Điểm du lịch này được nhiều du khách lựa chọn trong dịp hè nắng nóng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động