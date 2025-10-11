Phát hiện 1 cô gái và 7 nam thanh niên “b.a.y l.ắ.c” trong n.h.à n.g.h.ỉ

Ngày 11/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC04) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định của pháp luật.

Công an xã bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.



Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn xã có nhóm thanh niên lạ mặt gồm 1 cô gái và 7 nam thanh niên đang có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy Ketamine, 1 đĩa sứ, 2 ống hút bằng tiền Polime và một số tang vật khác có liên quan.

Công an xã đã lập biên bản, niêm phong tang vật và phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xác minh.

Quá trình xác minh xác định, các đối tượng đều trú tại tỉnh Nghệ An di chuyển sang địa phận xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn