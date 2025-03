Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

Ngày 7/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý đối với Lê Phúc An (SN 2000, ngụ huyện Tháp Mười An) cùng 5 người khác liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên nam nữ dương tính với ma túy.



Thông tin ban đầu, tối 6/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường 6 (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tiến hành kiểm tra khách sạn trên địa bàn phường, bắt quả tang An và 5 thanh niên (có một nữ, sinh năm 2007) đang có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 139 viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc, mảnh vỡ viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc đã sử dụng, 19 bịch chứa ma túy Ketamine, số tiền gần 9,5 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Lực lượng làm nhiệm vụ niêm phong tang vật thu giữ.



Qua làm việc, An khai nhận số tang vật trên là ma túy đã mua ở TP Hồ Chí Minh với mục đích đem về bán lại để kiếm lời. Sau khi mua ma túy về Tiền Giang, An đã rủ 5 thanh niên nói trên thuê phòng cùng sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 6 người đều dương tính với ma túy.



Tác giả: Phước Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn