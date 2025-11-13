Phá đường dây mua bán pháo nổ 'khủng' hoạt động liên tỉnh

Đỗ Minh Trí tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn để điều tra về hành vi "buôn bán hàng cấm"; Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi "vận chuyển hàng cấm".

Đồng thời cơ quan công an thu giữ 510kg pháo nổ, 2 ô tô và 1 xe máy là tang vật của vụ án để phục vụ điều tra.

Từ đầu tháng 10-2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện một nhóm người sử dụng các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Telegram để rao bán pháo nổ.

Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với sự tham gia của hàng ngàn thành viên hoạt động như một "chợ pháo ngầm" trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.

Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Sỹ Cường bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm - Ảnh: Công an cung cấp



Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Đỗ Minh Trí (25 tuổi, ngụ Hà Nội) là mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng.

...

Ngày 29-10, lực lượng chức năng đột kích nơi ở của Trí, thu giữ 56,3kg pháo nổ, 19,26kg thuốc pháo, 200m dây cháy chậm. Từ lời khai của Trí, cảnh sát tiếp tục bắt giữ người cung cấp pháo cho Trí là Nguyễn Xuân Hùng (43 tuổi, ngụ tại Nghệ An), thu 83,3kg pháo nổ.

Manh mối nhanh chóng dẫn đến một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (37 tuổi, ngụ tại Quảng Trị) cầm đầu, cùng Đoàn Thanh Trì (37 tuổi) và Lê Thị Hoài Phương (49 tuổi). Khi kiểm tra ô tô do Trì điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 260kg pháo nổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Tặng (35 tuổi, ngụ tại Quảng Trị) là người bán pháo cho Lệ; đồng thời phát hiện Trí còn mua pháo từ các đầu mối phía Nam.

Ngày 6-11, tại TP.HCM, tổ trinh sát bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, ngụ tại TP.HCM) thu 68kg pháo hoa nổ, tiếp đó bắt Nguyễn Sỹ Cường (28 tuổi, ngụ Nghệ An) thu giữ 20kg pháo.

Qua đấu tranh, cảnh sát làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9-2025 đến nay với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỉ đồng, tương đương từ 6-7 tấn pháo nổ.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ