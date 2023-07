Ô tô tải tông bay xe máy dừng đột ngột, tài xế thoát đại nạn khó tin

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy, khi vừa dừng xe, tài xế xe máy phát hiện ô tô tải lao tới từ phía sau liên nhảy khỏi xe tránh đại họa. Chiếc xe máy bị xe tải tông bay về trước, còn tài xế xe máy ngã văng xuống đường. Sau tai nạn, tài xế xe máy được lái xe ô tô tải và phụ xe đỡ dậy.

Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá lái xe máy dừng xe thiếu an toàn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng lái xe tải cũng chạy khá nhanh.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về việc xử lý với các tài xế dừng đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, hành vi “dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông”, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

