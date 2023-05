Xe tải tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, một người chết tại chỗ

Đến 20 giờ ngày 30-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Công an TP Thuận An phong tỏa hiện trường, điều tra vụ xe tải tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ làm một người chết, nhiều người bị thương.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

...



Theo đó, vào 19 giờ tối cùng ngày, khoảng 5 xe máy dừng đèn đỏ trên đường dân sinh giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở phường Thuận Giao, thì bất ngờ một xe tải phía sau lao tới.

Giao thông bị tắc nghẽn bởi vụ tai nạn

Nhiều xe máy bị ôtô cán qua, làm một người chết tại chỗ. Một số người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Xe "điên" gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nằm la liệt. Hiện các lực lượng đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động