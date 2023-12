Ô tô ở Bình Dương húc văng 2 xe máy, 5 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Ô tô hất văng 2 xe máy, 5 người nằm la liệt ở Bình Dương.

Chiều 10/12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra vụ xe ô tô húc 2 xe máy làm 5 người nằm la liệt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 4.

Thông tin ban đầu, vào 11h cùng ngày, ô tô mang BKS 61K - 218.67 lưu thông trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 4, đến tại ngã tư giao nhau giữa đường D6 và đường N13, thuộc phường Thới Hòa thì va chạm với 2 xe máy.

Cú tông mạnh khiến 5 người nằm la liệt. Các nạn nhân sau đó được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện. Theo đó, có 4 người bị thương gồm 2 phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 bé gái khoảng 3 tuổi.

...

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, ngày 29/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải và xe máy đoạn qua phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương) cũng khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào khoảng 18h, xe tải 18C-141.56 đi trên đường NE8 hướng từ KCN Mỹ Phước 3 ra quốc lộ 13. Khi đến gần ngã tư giao nhau giữa đường NE8 và đường quốc lộ 13 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy 68B1-491.10 do đôi nam, nữ khoảng 40 tuổi chở nhau, đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy nằm bất động dưới đường. Lúc này, người dân đến kiểm tra thì phát hiện cả 2 người đã tử vong.

Theo người dân, 2 nạn nhân này làm công nhân, vừa mới tan ca và ra chợ mua đồ ăn tối, trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: vtc.vn